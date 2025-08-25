Ujumbe wa Eyal Zamir kwa Netanyahu kuhusu umuhimu wa kukubali makubaliano na Hamas

Kulingana na shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), wakati harakati ya Hamas imetangaza idhini yake ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa na kusimamisha mapigano huko Gaza, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, kama ilivyokuwa hapo awali, anazuia kufikia makubaliano; mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la utawala wa Kizayuni, katika ujumbe wake kwa Waziri Mkuu wa utawala huu, alimtaka akubali makubaliano haya.

Kituo cha televisheni cha 13 cha Kizayuni kilichapisha ujumbe wa Eyal Zamir, Mkuu wa Wafanyakazi Mkuu wa jeshi la utawala huu, kwa Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa Israeli, ambao ulisema: "Kuna makubaliano mezani na lazima tuikubali."

Katika ujumbe wake, Eyal Zamir alitangaza: "Jeshi la Israeli linaweza kukalia Gaza, lakini operesheni hii inaweza kuhatarisha maisha ya wafungwa wa Israeli."

Aliongeza: "Ikiwa vikosi vya Hamas vitahisi kuwa jeshi la Israeli linawakaribia sana, vikosi vya Hamas vinaweza kuwaua wafungwa wa Israeli au kujitoa mhanga nao."

Eyal Zamir alisema: "Tumeweza kuunda hali muhimu za kufikia makubaliano ya kubadilishana na sasa suala hili liko mikononi mwa Netanyahu."

Katika muktadha huo, familia za wafungwa wa Israeli huko Gaza, wakijibu kauli za Eyal Zamir, walisema: "Tunasema tunachosisitiza kwamba watu wengi wanataka, ambayo ni makubaliano kamili ambayo yatarudisha wafungwa 50 wa Israeli kutoka Gaza na kumaliza vita."

Wakizungumza na Netanyahu, walisema: "Huna mamlaka ya kuendeleza vita vya milele au kutoa kafara wafungwa na wanajeshi, na ni wakati wa matakwa ya watu kutimizwa na wafungwa wote warudishwe kutoka Gaza."