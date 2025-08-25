Kuingia kwa wanajeshi wa utawala wa Kizayuni katika kijiji cha Syria

Kulingana na shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), vyanzo vya habari vimeripoti kuwa wanajeshi wa utawala wa Kizayuni waliingia katika kijiji katika mkoa wa Quneitra na kutafuta nyumba zake.

Wanajeshi kadhaa wa utawala wa Kizayuni waliingia katika kijiji cha "Ain al-Abd" katika mkoa wa Quneitra nchini Syria.

Wanajeshi hao wavamizi walitafuta nyumba katika kijiji hiki.

Inafaa kuzingatia kwamba baada ya kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad, jeshi la utawala wa Kizayuni liliongeza sana mashambulizi yake dhidi ya miundombinu na vituo vya kijeshi vya Syria na kulipua vituo vya kijeshi vya nchi hii mara kadhaa.