Netanyahu anatishia, Houthi wanaahidi kujibu

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Waziri Mkuu wa utawala wa Israel "Benjamin Netanyahu," baada ya mashambulizi ya angani ya utawala huu kwenye maeneo mbalimbali ya mji wa Sanaa, mji mkuu wa Yemen, na kujibu mashambulizi ya hivi karibuni ya Wahouthi dhidi ya Israel, alionya kwamba kundi hili litajifunza kwa njia kali zaidi kwamba litalipa bei kubwa kwa matendo yake.

Netanyahu alisema: "Yeyote anayetushambulia, atapata jibu; na yeyote anayepanga shambulio, atalengwa pia." Aliongeza: "Eneo lote linafahamu vizuri nguvu na utashi wa Israel."

"Yoav Gallant," Waziri wa Ulinzi wa Israeli, pia alitangaza kwamba Israel itaendelea kuweka mzingiro wa angani na baharini na kulenga miundombinu ambayo, kulingana naye, inatumiwa kusaidia Wahouthi.

Alitishia: "Kwa kila kombora linalofyatuliwa kuelekea Israel, Wahouthi watalipa bei maradufu."

Kwa upande mwingine, ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansar Allah (Wahouthi) ilitangaza kwamba Yemen itaendelea kupinga kwa nguvu zake zote hadi mashambulizi dhidi ya Gaza yatakaposimamishwa na mzingiro wake kuondolewa.

Taarifa hiyo ilisisitiza kwamba Yemen haitarudi nyuma katika kutetea mamlaka yake na kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Sanaa hayatafanya umoja wa mbele ya ndani kuwa dhaifu.

Ansar Allah pia ilitangaza kwamba makombora ya Yemen yaliyofyatuliwa kuelekea Israel yameweza kupita mifumo ya ulinzi ya anga ya utawala huu na kutoa pigo la ufanisi.

Jeshi la Israeli lilitangaza kuwa katika shambulio la hivi karibuni huko Sanaa, lililenga jengo la kijeshi likijumuisha ikulu ya rais, vituo viwili vya umeme na kituo cha kuhifadhi mafuta. Kulingana na vyanzo vya Israeli, vituo hivi vilitumika kwa malengo ya kijeshi.

Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Israeli, ndege 14 za kivita zilishiriki katika operesheni hii na kufyatua makombora karibu 40.

Wizara ya Ulinzi ya Israeli ilitangaza kwamba Netanyahu, Waziri wa Ulinzi na Mkuu wa Wafanyakazi wa Jeshi, walifuatilia operesheni hiyo kutoka makao makuu ya Wizara ya Ulinzi. Jeshi la Israeli lilisitiza kuwa mashambulizi haya yalikuwa jibu kwa makombora na ndege zisizo na rubani za mara kwa mara zilizofyatuliwa na Wahouthi, na kwamba Israel imeazimia kuendelea kukabiliana na tishio lolote, bila kujali umbali wa kijiografia.

Kulingana na ripoti kutoka vyanzo vya matibabu vilivyohusishwa na Ansar Allah, katika mashambulizi haya ya angani, watu wanne waliuawa na 71 walijeruhiwa.