Shambulio kubwa la angani la Israel dhidi ya mji mkuu wa Yemen / Ansar Allah wanasisitiza kuendelea kwa msaada kwa Gaza

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), jeshi la Israeli leo, Ijumaa, lilifanya shambulio la angani dhidi ya mji wa Sanaa, mji mkuu wa Yemen, ambapo vituo kadhaa vya kiraia vililengwa, ikiwemo kituo kikuu cha umeme cha Haziz na kampuni ya mafuta kwenye barabara ya Al-Sittin.

Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Yemen, shambulio hili pia lililenga jengo la usalama la mkoa wa Sanaa katikati ya mji mkuu wa Yemen, na kuna ripoti za majeruhi wa kibinadamu.

Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya Israeli vilidai kwamba lengo la shambulio hili lilikuwa jengo la kijeshi karibu na ikulu ya rais wa Yemen.

"Nasr al-Din Amer," naibu mkuu wa masuala ya vyombo vya habari wa harakati ya Ansar Allah ya Yemen, alitangaza kwamba mifumo ya ulinzi ya angani iliyotengenezwa ndani ya nchi imeweza kukabiliana na sehemu kubwa ya shambulio hili na kulazimisha baadhi ya vitengo vya kushambulia kurudi nyuma.

Alisisitiza kuwa msaada wa kijeshi kwa Gaza utaendelea hadi mashambulizi yatakaposimamishwa kabisa na mzingiro kuondolewa.

Amer aliongeza: "Kulenga kituo cha mafuta kwenye barabara kuu hakutakuwa na athari yoyote, bali tu kunaonyesha ukatili na kufilisika kwa Israel na kutasababisha kuongezeka kwa majibu."

"Muhammad al-Farah," mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Ansar Allah, akijibu shambulio hili, alisema: "Israel, kama kawaida, inalenga vituo vya kiraia na kwa makusudi inajeruhi raia, kama wanavyofanya huko Gaza."

Aliongeza: "Mashambulizi haya yanaonyesha maumivu na uharibifu ambao Israel imepata kutoka kwa ndege zisizo na rubani na makombora ya Yemen, na yanathibitisha kwamba pigo zetu zimefika kwa mafanikio ndani ya maeneo yaliyokaliwa."

"Muhammad al-Bukhaiti," mwanachama mwingine wa ofisi ya kisiasa ya Ansar Allah ya Yemen, pia alisisitiza kwamba shambulio la Israel dhidi ya Yemen halitatuzuia kuendelea kusaidia Gaza, hata kama itatugharimu maisha.

Kufuatia shambulio hili, Kampuni ya Mafuta ya Yemen ilitangaza kwamba imechukua tahadhari muhimu ili kukabiliana na hali yoyote ya dharura na kwamba hali ya usambazaji wa mafuta katika maeneo yaliyokombolewa ni imara kabisa. Kampuni hiyo iliomba raia kushirikiana ikiwa watagundua ukiukwaji wowote kutoka kwa vituo vya mafuta.

Pia, vyanzo vya zimamoto vya Yemen vilitangaza kwamba timu za uokoaji zinajaribu kudhibiti moto unaosababishwa na shambulio la angani katika maeneo ya kusini na magharibi mwa Sanaa.

Hapo awali, vyombo vya habari vya Israeli viliripoti kwamba huduma za ujasusi za utawala huu zinatayarisha orodha pana ya malengo huko Yemen kwa ajili ya mashambulizi ya baadaye.