Mufti wa Jaafari wa Lebanon: Upinzani ndio dhamana kuu ya usalama wa Lebanon

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Mufti mashuhuri wa Jaafari wa Lebanon Sheikh "Ahmad Qabalan" alisema kuwa upinzani ndio dhamana kuu ya kudumisha usalama wa nchi, na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya jamii mbalimbali za Lebanon.

Katika taarifa yake, alisema: "Wajibu wa kitaifa unahitaji kwamba mipango ya ulinzi iundwe ili kutumikia lengo la mamlaka, na sio kuachana au kuharibu nguvu za kitaifa kwa kubadilishana na ahadi tupu, katika hali ambapo adui asiyekoma anaimeza nchi."

Aliongeza: "Suala ni kulinda Lebanon, sio kulia juu ya yaliyopita, kama ilivyotokea wakati wa uvamizi wa Beirut; Israeli iliimeza nchi, na dhamana pekee ya wokovu ilikuwa upinzani. Kama isingekuwa upinzani, kusingebaki kitu kinachoitwa Lebanon."

Qabalan alisisitiza kuwa upinzani ulikuwa dhamana kuu ya kuirejesha Lebanon na unaendelea kuilinda nchi kupitia dhabihu zake.

Alionya kuwa mtu hawezi kuachana na upinzani au kuudhoofisha kwa kubadilishana na ahadi za mnyama ambaye hatosheki na uharibifu wa nchi.

Mufti mashuhuri wa Jaafari wa Lebanon pia alisema: "Mtu hawezi kuamini Washington au dhamana yoyote ya kikanda au kimataifa; mtu mwenye busara hagongwi mara mbili na shimo moja."

Umoja wa Kitaifa

Qabalan pia alisema kuwa Lebanon inaweza kuendelea kuwepo tu kwa ushiriki wa watu wake, kwani muundo wake umejengwa juu ya makubaliano. Kuvunja ushirikiano huu kunamaanisha kuiharibu Lebanon, hasa kwa kuwa migogoro yake mingi ina asili ya kigeni na suluhisho lake linawezekana tu kupitia maelewano.

Aliongeza: "Ufunguo wa kutatua mgogoro ni uhalisia na uwazi katika kueleza ukweli, wasiwasi na vitisho vya kitaifa, ili kufikia fomula ya maelewano ambayo, mbali na mitego ya kigeni na vishawishi vya baadhi ya watu wasio na busara, itadhamini Lebanon, mamlaka yake na vipengele vyake."

Ukristo na Vitisho vya Kigeni

Qabalan alimalizia kwa kusema: "Ukristo kwetu ni umuhimu wa kimaisha, kiroho na kimaadili. Lebanon ni nchi ya kuzaliwa kwa Mungu kwa Ukristo na Uislamu. Lakini baadhi ya vyombo vya habari vya mamluki na watu wenye chuki wanatafuta kuiharibu Lebanon."

Alionya kuwa nguvu yoyote ya kikanda au kimataifa ambayo inazuia maelewano kati ya Walebnoni, inawasukuma kuelekea vitani, na nguvu yoyote ambayo inataka kuweka masharti ya kujisalimisha kwa Lebanon, kwa kweli inataka kuiharibu nchi.