Kitabu cha Lugha Tatu Kuhusu Tamasha la Kitaifa la Alama ya Ukarimu Chapishwa Hivi Karibuni

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Tehran: Kitabu maalumu cha kila mwaka kinachoitwa “Neshan-e-Nikoukari” (Alama ya Ukarimu) kinatarajiwa kuchapishwa hivi karibuni kwa lugha tatu: Kiajemi, Kiingereza na Kiarabu, kikilenga kusimulia na kuhifadhi tajiriba bora za taasisi za kiraia zilizoshinda katika tamasha la kwanza la kitaifa la Alama ya Ukarimu.

Kwa mujibu wa Sekretarieti ya Kisayansi na Tathmini ya Tamasha, mchakato wa ukusanyaji na uhariri wa juzuu ya kwanza ya kitabu hiki upo katika hatua za mwisho.

Kitabu hiki kitachapishwa kwa mfumo wa kitaalamu na kiwango cha kimataifa, kikielezea mafanikio, changamoto na michakato ya ubunifu ya mashirika ya kijamii yaliyoleta athari halisi katika maisha ya watu.

Lengo la Kitabu:

Kuwaonesha wadau wa ndani na nje ya nchi mafanikio ya taasisi za kiraia za Iran.

mafanikio ya taasisi za kiraia za Iran. Kutoa mifano bora ya usimamizi na ufanisi katika utatuzi wa changamoto za kijamii.

Kuwa jukwaa la kusambaza simulizi halisi na zenye mguso wa kibinadamu kuhusu huduma za kijamii.

Muundo wa Ripoti:

Taasisi shiriki zimetakiwa kuandaa ripoti zinazozingatia masuala 9 ya msingi, kuanzia historia ya kuanzishwa kwao hadi matarajio ya baadaye, changamoto walizokutana nazo, mafanikio yao, na watu walioguswa na huduma zao.

Taasisi hazipaswi kuwasilisha tu takwimu, bali kuwasilisha simulizi halisi, zenye mafunzo, zenye kugusa moyo na kuhamasisha.

Umuhimu wa Mpango Huu:

Sekretarieti imesisitiza kuwa huu si uchapishaji wa kawaida, bali ni fursa kwa taasisi kuonekana kitaalamu katika ngazi ya kitaifa na kimataifa, na kuonesha mchango halisi wa mashirika ya kiraia katika maendeleo ya kijamii.

Baadhi ya taasisi hizi, kwa uwazi wao wa kiutawala, ubunifu katika kazi, na ufanisi wa kijamii, zina uwezo wa kuwa mifano ya kuigwa hata na sekta za umma na binafsi, ndani na nje ya Iran.