China Yaonesha Nguvu za Kijeshi Katika Gwaride Huku Rais wa China Xi Akisimama Pamoja na Rais Putin na Rais Kim +Picha

4 Septemba 2025 - 10:07
China iliandaa gwaride kubwa la kijeshi kuonesha uwezo wake wa kivita, huku Rais Xi Jinping akisalimiana na kusimama pamoja na Rais Vladimir Putin wa Urusi na Kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong-un. Hafla hiyo iliangazia umoja wa kisiasa kati ya mataifa hayo na kuonesha silaha mpya na teknolojia ya kisasa ya kijeshi mbele ya maelfu ya watazamaji na viongozi wa kimataifa.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa maandamano ya hali ya juu na maonyesho ya silaha za kisasa, China iliadhimisha miaka 80 tangu kushindwa kwa Japani katika Vita vya Pili vya Dunia kwa gwaride kubwa la nguvu za kijeshi mjini Beijing siku ya Jumatano.

Rais Xi Jinping, akiwa amevaa suti ya kijivu ya Mao na akisimama kupitia dari la gari rasmi la kifahari, aliongoza uzinduzi wa gwaride hilo katika Uwanja wa Tiananmen, ambalo lilihudhuriwa na umati wa maveterani waliopambwa na wanasiasa kutoka sehemu mbalimbali za dunia.

Katika maonyesho hayo ya Kijeshi, Rais Xi Jinping alionekana akiwa amesimama pamoja na Rais Vladimir Putin wa Urusi na Kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong-un. Hafla hiyo iliangazia umoja wa kisiasa kati ya mataifa hayo na kuonesha silaha mpya na teknolojia ya kisasa ya kijeshi mbele ya maelfu ya watazamaji na viongozi wa kimataifa.

Picha zaidi za tukio:

Rais wa China, Xi Jinping, alihutubia baadhi ya washiriki wa gwaride hilo kupitia vipaza sauti vilivyowekwa kwenye gari la kifahari (limousine).

Askari waliinua bendera za ukumbusho wakiwa ndani ya magari ya kivita

Maveterani waliopambwa na maafisa wengine wa kijeshi waliostaafu wa China walikusanyika pembezoni mwa uwanja maarufu, huku vifaa vipya vya kijeshi vikionyeshwa kwa mara ya kwanza.

Veterani mzee alisaidiwa kurekebisha sare yake kabla ya kuanza kwa gwaride

Maafisa wastaafu walitazama silaha nzito zikioneshwa kwa gwaride

Vibebea makombora, maroketi, leza na ndege zisizo na rubani (drones) za aina na ukubwa tofauti tofauti ziliwekwa juu ya malori ya kijeshi yenye vitanda tambarare, zikapita polepole mbele ya hadhira ya maelfu ya watu.

Kwa mzunguko kuanzia juu kushoto: Makombora ya masafa marefu ya DF-5C, makombora ya kasi ya juu aina ya YJ-19, leza ya kiwango cha kijeshi, na ndege isiyo na rubani (drone).

Gwaride hilo lililofanyika katika Uwanja wa Tiananmen jijini Beijing linaadhimisha miaka 80 tangu ushindi dhidi ya Japani na mwisho wa Vita vya Pili vya Dunia.

