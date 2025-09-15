Pezeshkian: Waislamu wafanye jitihada kusitisha jinai za utawala wa Kizayuni Al-Sudani: Juhudi za nchi za Kiislamu zisibaki kwenye matamko tu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa AhlulBayt (a.s) -ABNA- alasiri ya Jumatatu tarehe 24 Shahrivar 1404, kando ya mkutano wa dharura wa nchi za Kiislamu na Jumuiya ya Kiarabu uliofanyika Doha, Qatar, Dkt. Masoud Pezeshkian alikutana na Mheshimiwa Muhammad Shia’ al-Sudani, Waziri Mkuu wa Iraq. Akiashiria furaha yake kila mara anapokutana na “ndugu wa dini moja wenye historia na tamaduni zinazoshirikiana,” Pezeshkian alisema: “Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko tayari kuimarisha ushirikiano, kuinua kiwango cha uhusiano na kutumia ipasavyo uwezo wa pande zote mbili kwa maslahi ya mataifa yetu mawili na watu wa eneo zima.”

Akinukuu kuendelea na kuongezeka kwa jinai za utawala wa Kizayuni, Pezeshkian alisisitiza kuwa “utawala huu bila msaada na ulinzi wa Marekani na nchi za Ulaya usingethubutu kutenda jinai kama hizi.” Aliongeza: “Tangu kipindi cha kampeni za uchaguzi hadi leo, nimesema mara zote kwamba lengo langu ni kuimarisha mshikamano na umoja ndani ya nchi yangu na pia kati ya nchi za Kiislamu. Nimekuwa nikilifanyia kazi jambo hili kwa vitendo, na naamini mshikamano na umoja wa nchi za Kiislamu ndilo silaha madhubuti zaidi dhidi ya jinai za utawala wa Kizayuni.”

Akiendelea alisema: “Iwapo nchi zote za Kiislamu zitaungana, Wazayuni hawatathubutu kutenda jinai dhidi ya nchi yoyote ya Kiislamu. Leo hii, utawala huu unafanya mashambulio ya mabomu mfululizo dhidi ya watu wasio na hatia wa Ghaza, huku pia ukiwaacha watoto, wanawake na wanaume wafe kwa njaa. Hali hii haiwezi kuvumilika, na Waislamu lazima wasimame kama mkono mmoja na kuchukua hatua za vitendo kusitisha jinai na ukatili huu.”

Rais wa Iran aliongeza: “Kama vile walivyoishambulia Iran katikati ya mazungumzo na Marekani, vivyo hivyo walilipua kikao cha viongozi wa muqawama wa Kiislamu cha Palestina wakati walipokuwa wanajadili pendekezo la amani la Marekani. Tabia kama hizi zinathibitisha kuwa madai ya Marekani na Magharibi kuhusu diplomasia na haki za binadamu ni uongo mtupu.”

Al-Sudani: Juhudi za nchi za Kiislamu zisibaki kwenye mikutano na matamko

Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Iraq, Muhammad Shia’ al-Sudani, alieleza furaha yake kwa nafasi ya kukutana na Pezeshkian, na kusisitiza: “Kuhifadhi na kuimarisha mwelekeo wa kimaendeleo katika uhusiano wetu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni jambo lenye umuhimu mkubwa kwetu. Kwa msingi huu, tunafuatilia kwa bidii utekelezaji wa haraka wa makubaliano yote ya pande mbili.”

Akizungumzia uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar, al-Sudani alisema: “Tukio hili linaonyesha wazi kuwa Israel imekanyaga na kupuuza sheria na misingi yote ya kimataifa. Hali hii inalazimisha nchi za Kiislamu, kwa uratibu na mshikamano zaidi, kutumia vyombo vyote na uwezo wao kuchukua hatua madhubuti za kuzuia jinai za utawala huu.”

Aliongeza: “Hatua ya kwanza ni kudumisha harakati ya mshikamano wa Kiislamu iliyozuka baada ya shambulio la Israel dhidi ya Qatar. Kupitia mawasiliano ya mara kwa mara na uratibu kati ya nchi za Kiislamu, tunapaswa kuibadili harakati hii kuwa fursa ya kuunda msimamo wa pamoja wa Kiislamu-Kiarabu na msingi wa hatua za vitendo na muungano thabiti.”

Akisisitiza zaidi alisema: “Juhudi za kujenga msimamo mmoja wa nchi za Kiislamu hazipaswi kubaki kwenye mikutano na kutoa matamko pekee. Ni lazima tutumie uwezo wetu wote kusitisha jinai za utawala wa Kizayuni na kuzuia kuendelea na kurudiwa kwake.”

Waziri Mkuu wa Iraq pia alisema: “Tunaendelea kwa dhati kufuatilia njia ya kidiplomasia kati ya Iran na Marekani pamoja na nchi za Ulaya. Tunaamini kadiri mlango wa diplomasia unavyobaki wazi na wenye uhai, ndivyo watu kama Netanyahu hawatapata nafasi ya kutumia pengo hilo kulazimisha simulizi zao kwa dunia.”