Meli ya Al-Sumud imefika karibu na Ugiriki

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Kituo cha Habari cha Palestina, meli ya kimataifa "Al-Sumud", ambayo inaelekea kuvunja mzingiro wa Ukanda wa Gaza, ilikaribia eneo la mpaka kati ya maji ya kimataifa na maji ya eneo la Ugiriki karibu na kisiwa cha Krete siku ya Jumanne.

Kulingana na ripoti ya kituo cha Al Jazeera, inatarajiwa kuwa boti na meli za Ugiriki pia zitajiunga na meli hii karibu na kisiwa cha Krete ili kusafiri pamoja kuelekea maji ya eneo la Palestina. Inatarajiwa kwamba meli hii itafika Gaza ndani ya siku sita zijazo.

Kituo hicho pia kimeripoti kwamba kwa usiku wa tatu mfululizo, ndege zisizo na rubani zisizojulikana zimeonekana juu ya meli; hatua ambayo usimamizi wa meli umeielezea kama jaribio la kuhalifisha na kudhoofisha dhamira ya kibinadamu ya meli hii.

Usimamizi wa meli ya "Al-Sumud" umelaani vitisho vya utawala wa Kizayuni dhidi ya meli na kusisitiza kwamba dhamira ya meli hii ni hatua ya amani na ya kibinadamu ambayo, kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ina haki ya kusafirisha misaada ya baharini kwenda Ukanda wa Gaza.

Hapo awali, ilikuwa pia imetangazwa kuwa ndege mbili zisizo na rubani za Israeli zililenga meli mbili katika bandari ya Sidi Bou Said nchini Tunisia katika mashambulizi tofauti; wakati utawala wa uvamizi umekaa kimya juu ya suala hili.

Meli hii, ambayo ilianza safari yake takriban siku 23 zilizopita, inajumuisha meli na boti kadhaa kutoka takriban nchi 50 duniani na inachukuliwa kuwa dhamira kubwa zaidi ya baharini ya kuvunja mzingiro wa Gaza.

Hii ni mara ya kwanza idadi kubwa kama hii ya meli kusafiri kwa pamoja kuelekea Gaza; eneo ambalo kwa sasa linakabiliwa na shida kali ya njaa ambayo hadi sasa imeua Wapalestina 440.