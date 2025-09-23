Vyanzo vya Kizayuni: Tel Aviv imeomba msaada kutoka kwa Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Today, kituo cha Televisheni cha 13 cha utawala wa Kizayuni kimeripoti kuwa mvutano unaoongezeka kati ya Tel Aviv na Cairo umetishia mustakabali wa makubaliano ya amani yaliyosainiwa kati ya pande hizo mbili.

Ripoti hiyo inasema kwamba makubaliano ya amani yaliyotajwa yanakabiliwa na hatari kubwa kwa mara ya kwanza katika miaka 46 iliyopita. Tel Aviv inafuatilia kwa wasiwasi ripoti zilizochapishwa kuhusu kuwekwa kwa wanajeshi wa Misri karibu na mipaka ya Ukanda wa Gaza.

Kituo cha Kizayuni cha Kan pia kimeripoti kuwa Tel Aviv imeiomba Marekani kuingilia kati ili kuchunguza asili na ukubwa wa harakati za kijeshi za Misri katika Jangwa la Sinai.

Afisa mmoja mwandamizi wa Kizayuni pia amesema kuwa ukubwa huu wa harakati za kijeshi umeibua wasiwasi wa kimkakati kwa utawala wa Kizayuni.