Amekosoa sera za Taliban dhidi ya wanawake, akisema: «Mwanamke ni shujaa na ndiye anayezalisha mashujaa wengine»

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, katika hali ambapo Taliban nchini Afghanistan wamepunguza haki za wanawake na wasichana kuhusiana na elimu, kazi, na ushiriki katika jamii, Abu Omar Ahmad Farooq Qasemi, kiongozi wa dini wa Sunni, amekosoa waziwazi sera za kutozingatia wanawake za Taliban katika hotuba yake ya umma.

Katika hotuba hiyo, ambayo video yake ilichapishwa mitandaoni, Qasemi alisema:

"Mwanamke si dhaifu wala hafai; mwanamke ni shujaa na muumba wa mashujaa. Mwanamke ni siri ya maisha na uwepo, na mwalimu wa kwanza na mlezi wa umma wa Kiislamu."

Qasemi, anayefundisha katika shule ya kidini ya Tebyan al-Uloom mjini Mazar-i-Sharif na kutoka kabila la Tajik (wakati wanatibu wa Taliban wengi ni Pashtun), alikuwa akiongea kwa lugha ya Dari na bila kumtaja Taliban kwa jina, alihoji sera zao za kuzuia wanawake.

Akionyesha nafasi ya wanawake katika historia ya Uislamu, alisema:

"Iwapo leo tunayo mashahidi, mujahidi au wanasayansi, wote wamezaliwa tumboni mwa mama zao. Katika maisha ya watu wakubwa wa kisayansi na kijasusi wa umma wa Kiislamu, wanawake shujaa wamekuwa wakiwemo kila wakati."

Pia alitaja wanawake wakubwa kama Asiya, Bibi Maryam (A.S), Bibi Khadija (A.S), na Bibi Fatima Zahra (A.S) kama mifano ya imani, ushujaa, na kujitolea, na akakumbusha kuwa Imam Hassan na Imam Husayn (A.S), mashahidi wa Karbala, walilea katika tumbo la Bibi Fatima (A.S).

Qasemi alisisitiza:

"Wanawake ni vyanzo vya ufahamu, heshima, na uvumilivu, na umma wa Kiislamu unakua na kustawi kwa baraka za mama wenye uelewa na ufahamu."