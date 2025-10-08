Wanajeshi 11 wa Usalama wa Pakistan Wauawa Kwenye Mpaka wa Afghanistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Baada ya shambulio la silaha karibu na mpaka wa Afghanistan, wanajeshi 11 wa Pakistan waliuawa, wakiwemo wanajeshi 9 na maafisa 2, waliolengwa katika kikomo cha mashambulizi ya wapiganaji.

Tukio hili limetokea katika eneo la milimani na lenye ugumu wa kupitisha, ambalo kwa miaka mingi limekabiliwa na mvutano unaoongezeka wa kiusalama.

Eneo hili la mpaka linatambulika kama kibao cha makundi ya wapiganaji, hasa makundi kama “Taliban Pakistan” na mashirika mengine ya paramilitari yanayofanya shughuli pande zote za mpaka.

Mpaka kati ya Pakistan na Afghanistan una urefu wa takriban kilomita 2,600, unaojulikana kama “Line ya Durand”, ambayo serikali ya Afghanistan kwa muda mrefu haijaiheshimu rasmi kama mpaka halali.

Kila upande wa mpaka huu umekuwa kipenyo kisichodhibitiwa kwa zaidi ya miongo, ambapo wapiganaji, silaha na bidhaa hupita, na kuufanya kuwa moja ya maeneo hatarishi zaidi ya kiusalama katika Kusini mwa Asia.