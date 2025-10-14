Sherehe za Kuteua Viongozi wa Kidini katika Ukristo

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-: Uteuzi au kuteuliwa au kusimikwa au kutawazwa (ordination) ni tendo ambalo hufanyika kiasi kwamba kupitia tendo hilo mtu apatiwa Mamlaka ya kushika nafasi za kanisa (Askofu, Kasisi, au Shemasi). Uteuzi wa viongozi wa kidini unachukuliwa kuwa moja ya sherehe muhimu zaidi, kwani sherehe nyingi zinaweza kufanywa na kasisi, lakini sehemu hii ya sherehe inapaswa kufanywa tu na askofu. Kwa kumtakatifisha mtu, Askofu watatu wanahitajika. Katika tendo hili, Roho Mtakatifu hupewa mtu anayeteuliwa, na mtu hupatiwa heshima ya kidini. Kutakatifisha ni kumchagua mtu kwa ajili ya kushika nafasi tukufu za kidini. Katika tendo hili, mtu anapewa uwezo wa kutekeleza majukumu ya kanisa, na baada ya hapo, ana uwezo wa kubatiza, kuhubiri, kutoa onyo, na kuendesha sherehe za kidini.

Katika uteuzi wa kasisi, kikombe maalum cha divai kinatolewa kwa mtu anayeteuliwa, na askofu husoma maneno: "Pokea nguvu hii, ili katika kanisa uwe na uwezo wa kusihi kwa niaba ya Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu kwa wakiishi na wafu."

Kanisa la Protestanti pia hufanya sherehe hizi kwa uteuzi wa mtu kuwa kasisi au kiongozi wa kidini, lakini hali ya dini ya sherehe hii haizingatiwi kuwa takatifu.

Madaraka ya Kanisa Katoliki

Kulingana na Mkusanyiko wa Trent, madaraka ya kanisa katoliki yamegawanywa katika ngazi saba, na nne ziko katika ngazi ya chini:

1- Mlango

2- Msomaji

3- Mhudumu wa kanisa

4- Mwenye jukumu la kuondoa roho mbaya na mashetani.

Hizi ni nafasi zilizobaki kutoka kwa kanisa la kale, na majukumu yao bado ni asili. Hizi ni madaraka ya kidogo na mara nyingi hutolewa kwa wanafunzi wa teolojia. Haramu ya ndoa inahusiana na ngazi tatu za juu: Dekenati, Deken (subdeacon), na kasisi (askofu na presbiteri).

Ngazi ya Askofu

Kupandishwa cheo hadi askofu kunahitaji uteuzi na kutakatifuza mpya. Ngazi ya askofu ndiyo cheo cha juu zaidi cha uteuzi, na kwa maaskofu wakuu, kardinali, na hata Papa, ingawa wana wigo mpana wa mamlaka, hawahitajii kutakatifuza zaidi.

Miaka ya chini ya kuteuliwa katika ngazi za juu ni:

a) 22 kwa Shemasi

b) 23 kwa Shemasi

c) 24 kwa Kasisi

d) 30 kwa Askofu.

Masuala ya Kuhamishwa Kutoka Makanisa Mengine

Hapo awali, mtu aliyehamia kutoka kanisa jingine hadi kanisa la Orthodox alihitajika kuteuliwa tena, lakini sasa maafisa wa kiroho wa Anglican na Kanisa Katoliki wanaweza kujiingiza bila kuondoa cheo, ingawa kwa vitendo hainaonekana mtu wa kiroho wa Anglican anafanya kazi katika Orthodox bila uteuzi upya.

a) Deken na kasisi katika Orthodox hawaruhusiwi kuolewa.

b) Ikiwa walikuwa wameolewa kabla ya uteuzi, wanaweza kuendelea na ndoa yao, lakini baada ya uteuzi hawaruhusiwi kuolewa tena.

c) Maaskofu, mara nyingi wanachaguliwa kutoka vituo vya kifungwa, wanapaswa kuwa wao pekee. Mwanaume aliye wake wa kwanza aliyekufa na hajaoa tena anaweza kupandishwa cheo kuwa askofu.

Uteuzi wa Wanawake

Kanisa la Protestanti na Katoliki linakataza uteuzi wa wanawake kuwa kasisi.

1) Papa John Paul II alikataa uwezekano wa kuteuliwa kwa wanawake kuwa kasisi wa Kanisa Katoliki.

2) Hata hivyo, katika kanisa la Anglican, wafuasi wa makanisa ya episcopal wanaruhusiwa.

3) Mnamo 11 Februari 1989, mwanzo mpya katika harakati za kike ulianza: Barbara Harris, kasisi wa Kanisa Episcopal, alipandishwa cheo kuwa askofu wa kanisa lake Massachusetts.

Tofauti na Uislamu

Kulingana na imani ya Kiislamu:

1- Kiongozi wa kidini ana jukumu la kufafanua mafundisho na hukumu za dini, kufundisha dini, na kutekeleza baadhi ya mambo kama mahakama na utawala.

2- Hawawezi kushika cheo cha kutunga hukumu (sharia).

3- Hawawezi kuwa na infallibility (kutokosea). Cheo cha kutunga hukumu ni cha baadhi ya manabii, na Imamu wa Masum ni waonyeshaji tu wa hukumu.

Hivyo basi, kama ni uteuzi na kutakatifuza ili kupata mwanga wa Roho Mtakatifu na infallibility si tu hakina maana, bali pia huweka viongozi wa kidini katika nafasi isiyo na shaka na usimamizi.

a) Labda kushikamana kwa Wakristo kwa viongozi wa kidini kunahusiana na imani ya kutokosea kwa maafisa wa kanisa:

"Wachukue makuhani na waabudu wao kuwa mabwana badala ya Mwenyezi Mungu" (Sura At-Tawba, aya 31).

b) Katika mtazamo wa Shi’a, watu wanapaswa kuwa wakaguzi wa viongozi wa kidini na waepuke viongozi wa kidunia.

c) Kulingana na Imam Ja’far al-Sadiq (a.s): “Ukipata kiongozi wa kidini mwenye tamaa za kidunia, kuwa na hofu kwa dini yako, kwani kila mtu hubadilika kuwa kama anavyopenda.”