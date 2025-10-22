""Dunia sasa imeutambua utawala wa Kizayuni kuwa ni utawala wa kinyama lakini ulioshindwa"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- “Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi”, kiongozi wa harakati ya Ansarullah ya Yemen, alihutubia siku ya Jumanne kwa kuadhimisha shahada ya Jenerali Mohammad Abdulkarim al-Ghamari, Kichwa cha Majeshi ya Ulinzi ya Yemen.

Sayyid al-Houthi, akielezea uwepo mkubwa wa wananchi Jumatatu katika mazishi ya amiri aliye shahidi, alisema: Jana taifa letu tukufu liliweka heshima kwa Kichwa cha Majeshi ya Ulinzi, shahidi mkubwa Mohammad Abdulkarim al-Ghamari, katika ibada ya swala na mazishi yaliyoambatana na ushiriki mkubwa sana wa watu. Ushiriki wa taifa letu katika mazishi ya shahidi al-Ghamari ulikuwa mpana na unaonyesha imara msimamo wao.

Unga mkono wa Yemen kwa Ghaza

Kiongozi wa Ansarullah wa Yemen, akirejea msimamo wa Yemen katika kuunga mkono Ghaza, alisisitiza: Shahidi al-Ghamari na mashahidi wengine waliokuwa katika vita vya “Fath-e-Maw‘ud” na “Jihad Takatifu” na kabla yake walikuwa alama kuu za msimamo wa dhati na kubwa wa taifa letu tukufu. Taifa letu limeinua bendera ya jihad kwa ajili ya Mungu, kusaidia taifa la Palestina na kushikamana na masuala makubwa ya umma dhidi ya tamaa za utawala wa kizazi hiki, Marekani na Israeli.

Aliongeza: Vita vikali vilivyodumu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita vilitofautishwa na misimamo ya wale waliopenda uhuru ambao walijibu wito wa Mungu, wakihamasishwa na imani, utu na maadili kuchukua msimamo sahihi wa kuunga mkono taifa la Palestina na wapiganaji wake wapendwa. Wale waliokuwa upande mwingine, waliposimamia mkono wa msaada kwa adui wa Kiisraeli, walikuwa katika misimamo ya aibu ambayo inawaletea aibu.

Shule ya jihadi ya taifa la Yemen

Sayyid al-Houthi, akimpongeza jitihada za Wayaumeni, alisema: Msimamo wa taifa letu ni shule yenye mavuno ambayo inaimarisha vizazi kwa uthabiti, uelewa na azimio, na kuwaita kuwa tayari kukabiliana na aina yoyote ya changamoto. Mashahidi wetu wapendwa waliangamizwa wakiwa wakitimiza majukumu yao ya jihadi na sasa ni nyota zinazoangaza katika shule ya kujitolea na uvumilivu. Jeshi la Yemen linalopigania Mungu pamoja na taifa letu limeenda mbele kwa utambulisho wa imani na kwa roho ya jihadi na maarifa ya juu.

Kukosoa majeshi ya Kiarabu na Kislamu

Kiongozi wa Ansarullah wa Yemen akikosoa msimamo wa nchi za Kiarabu kwa kuunga mkono taifa la Palestina alisema: Majeshi ya Kiarabu na Kislamu ambayo jumlah yao ni zaidi ya watu milioni 25, yapo wapi? Hayana sauti, hakuna dalili wala msimamo. Majeshi haya, pamoja na maafisa, wakurugenzi na watumishi wake yapo wapi na katika moja ya nyakati ngumu zaidi, yaliwapa taifa nini? Majeshi ya Kiarabu na Kislamu yamekuwa hawapo katika mabadiliko haya kwa sababu njia, misingi na kanuni zao hazijawaelekeza kushikilia msimamo sahihi kwa wakati unaofaa. Mambo ya kivyovyote yaliyo tofauti miongoni mwa majeshi ya Kiarabu na Kislamu yanahusiana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nguvu za muqawama na jihad.

Alisisitiza pia: Mashahidi wetu walikuwa na athari kubwa katika kilichofanyika na katika muktadha wa jihad na utekelezaji wa wajibu wao.

Sifa za maana za shahidi al-Ghamari

Sayyid al-Houthi, akimpongeza shahidi al-Ghamari, alisema: Roho ya jihadi ya shahidi al-Ghamari ilionekana katika kumuamini Mungu na wakati wa kutekeleza majukumu yake ya jihadi bila kujali uwezo na nguvu za adui. Shahidi huyu mpendwa alitembea ndani ya utambulisho wa imani wa taifa la Yemen. Moja ya sifa muhimu na za kuonekana katika tabia ya shahidi al-Ghamari ilikuwa ari ya ubunifu na haraka katika kutekeleza majukumu ya jihadi.

Kiongozi wa Ansarullah aliongeza: Kile kilichoweka manyoya kwa msimamo wa majeshi mengi ya Kiarabu na Kislamu dhidi ya Marekani na Israeli ilikuwa ni kukadiria rasilimali na uwezo waliokuwa nao adui.

Maendeleo endelevu ya Yemen katika njia ya jihadi

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake alisema: Katika hatua zote za zamani, njia yetu imekuwa katika mwelekeo wa kupanda kwa utendaji wa jihadi, ujenzi wa uwezo, ukusanyaji wa uzoefu na kutumia uzoefu uliopatikana. Ikiwa shahada ingelifanya kuharibika, udhaifu na kushindwa, taifa hili la mujahidi lingeisha kutoka katika kipindi ambacho “Sayyid Hussein Badruddin al-Houthi” alipopewa shahada. Njia hii iliendelea, ikaongezeka, ikakua na kutawala taifa hili kubwa ndani ya utambulisho wake wa imani, ikasambaza baraka, sauti, mwangwi na athari yake kwa kiwango cha kimataifa na katika nafasi ya kimataifa.

Uwezo wa kijeshi wa Yemen

Sayyid al-Houthi, akirejea uwezo wa jeshi la Yemen, alisema: Kwa shukrani za Mungu, Yemen ni nchi ya kwanza miongoni mwa nchi zote za Kiarabu kwa utengenezaji wa silaha na viwanda vya kijeshi. Nchi yetu inatengeneza silaha kuanzia AK-47 (Kalashnikov) na risasi za bunduki za artileria hadi ndege zisizo na rubani (drone) na makombora. Uzalishaji wa makombora nchini kwetu uko katika mchakato wa maendeleo endelevu na kuna mafanikio makubwa katika sekta ya ndege zisizo na rubani. Mafanikio makubwa yamepatikana kupitia malezi ya kiimani, mafundisho ya Quran, pamoja na ujuzi wa kijeshi, mafunzo na maandalizi katika ngazi zote ikiwa ni pamoja na ngazi za uongozi.

Kiongozi wa Ansarullah aliendelea: Tumepata mafanikio makubwa katika uhamasishaji wa mafunzo kwa zaidi ya mujahidi mmoja milioni, pamoja na mafundisho ya Quran, malezi ya kiimani na roho ya jihadi, na kazi itaendelea kwa mwendo wa haraka. Ni neema ya Mungu juu yetu na juu ya taifa letu kwamba njia hii inatoa mfano wa utambulisho wa kiimani, imekoma kumnyanyasa watawala wa dhulma, na ni njia ya wokovu katika dunia na akhera.

Ulimwengu umetambua utawala wa Kizayuni

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, akirejea uhalifu wa utawala wa Kizayuni katika Ghaza, alisema: Uhalifu, ukatili na uasi wa Wazayuni katika miaka miwili iliyopita umeonekana kuwa mbaya kuliko wakati mwingine wowote. Kwa kuonyeshwa kwa picha kila siku, ulimwengu wote ulimtambua adui wa Kizayuni na wale wanaohusiana naye.

Sayyid al-Houthi alibainisha: Baada ya makubaliano Lebanon, adui wa Kiisraeli bado anaendelea kuvunja mikataba, kutenda uadui, kuingia makosa na kuendelea na mashambulizi ya kila siku. Adui wa Kiisraeli anaua Wapalestina kila siku. Adui huyu hajatii ahadi zake. Chaguo linaloitwa “mkataba” limekumbwa na kushindwa kwa muda mrefu na chini ya jina la “amani” na “mpango wa amani”, Waarabu hawajafikia matokeo yoyote.

Ushindi wa Yemen katika mapigano ya baharini

Kiongozi wa Ansarullah wa Yemen pia aligusia suala la mapigano ya baharini na Marekani akisema: Marekani ilishindwa kwa tamshi katika mapigano ya baharini na wakuu wake wameshangazwa na hilo; uondoaji wa meli za kivita tano, kushindwa katika kila mzunguko wa mapigano. Israeli pia ilishindwa pamoja na Marekani na Uingereza na haikuweza kuharibu uwezo wa taifa la Yemen wala kulazimisha kuondoka kwa msimamo wa haki.

Uwezo wa Yemen wa kuendelea na mapigano

Sayyid al-Houthi, akisema “sisi katika hatua hii tuko katika hali yenye nguvu zaidi ikilinganishwa na hatua zote za zamani”, alibainisha: Mwelekeo wa kuungana na mabadiliko na matukio katika Palestina na eneo kwa ujumla lazima uendelee. Tutabaki katika hali ya utayari kamili ili ikiwa adui wa Kiisraeli atarudi na uvamizi, mauaji ya kimbari, kufunga, uharibifu na kutoa njaa kwa taifa la Palestina, tutarejea kwa operesheni na kuongezeka kwa ngazi za juu.

Alisisitiza: Katika hatua yoyote hatuwezi kukaa kimya na kwa namna yoyote hatutafanya biashara juu ya msimamo wetu wa kimsingi wa kiimani, jihadi na Kurani. Taifa letu linatenda kwa maagizo ya Mungu; halinyonzi mbele ya watawala wa dhulma, wahalifu na wakatili, wala halitokei kwa mtazamo wa kukata tamaa, udhaifu au kuvunjika moyo.

Kiongozi wa Ansarullah wa Yemen aliongeza katika hotuba yake: Adui wa Kiisraeli ni mshindi-mpotevu; ameharibika mbele ya mataifa yote na udhaifu wake umeonekana uwanjani.