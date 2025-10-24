Ayatollah Khamenei: Makubaliano ya Mabavu si Makubaliano, Bali ni Kulazimishwa — Iran Haitakubali Kulazimishwa

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ayatollah Khamenei alijibu madai ya Rais wa Marekani, Donald Trump, kuhusu utayari wake wa kufanya makubaliano na Iran, akisema:

“Rais wa Marekani anasema anataka kufanya Makubaliano na Iran; makubaliano ambayo matokeo yake yamepangwa tayari kwa njia ya vitisho na mabavu siyo makubaliano-bali ni kulazimishwa, na taifa la Iran halitakubali kulazimishwa.”

Ameongeza kuwa Iran haiwezi kushawishiwa wala kutishwa na mbinu za kibabe kama ambavyo mataifa mengine yanaweza kushawishiwa.