Kikundi cha “Abu Shabab” Kusini mwa Ukanda wa Gaza kiko katika hali ya kusambaratika

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA, gazeti la The Telegraph la Uingereza limeripoti kuwa kikundi hicho cha wanamgambo kimepoteza nguvu kubwa tangu kilipokosa ulinzi wa anga wa Israel na kuingia katika shabaha ya mashambulizi ya Hamas.

Gazeti la Rai al-Youm lilinukuu uchambuzi wa The Telegraph kuhusu mabadiliko ya uwiano wa nguvu baina ya makundi yenye silaha ndani ya Gaza baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Kulingana na ripoti hiyo, Hamas imeweka katika kipaumbele chake cha kwanza kukandamiza koo na makundi ya kijeshi yaliyokuwa yamepanua ushawishi wao wakati wa vita kwa msaada wa Israel, mara tu baada ya jeshi la Israel kujiondoa.

Tangu wakati huo, mashambulizi dhidi ya koo zingine zenye silaha, ikiwemo kikundi cha Abu Shabab kusini mwa Ukanda wa Gaza, yameendelea japokuwa hayajaripotiwa sana na vyombo vya habari. Kikundi hicho kimepoteza msaada wa anga wa Israel na sasa kinakabiliwa na mashambulizi makali kutoka kwa Hamas, ambayo inatumia silaha mbalimbali kama vile vizindua makombora aina ya RPG na ndege ndogo zisizo na rubani (drones).

Vituo vinavyohusishwa na Hamas katika mitandao ya kijamii vimekuwa vikitoa taarifa mfululizo kuhusu kuangamizwa kwa maadui wao, zikifuatana na picha na video. Kulingana na taarifa hizo, Hamas imefanikiwa kukamata magari ya kijeshi na silaha mbalimbali zenye asili ya Israel wakati wa operesheni zake dhidi ya makundi hayo ya kijeshi.