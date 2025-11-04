Rais Dkt. Pezeshkian azuru Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran na kupongeza mafanikio ya wanasayansi wa sekta ya nyuklia katika huduma za afya

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Dkt. Masoud Pezeshkian, amefanya ziara maalum katika Shirika la Nishati ya Atomiki la Iran (AEOI) ili kujionea mafanikio makubwa yaliyopatikana na wanasayansi wa Iran katika sekta ya teknolojia ya nyuklia, hususan katika nyanja za afya na tiba.

Katika ziara hiyo, Rais Pezeshkian alitembelea maabara na vitengo mbalimbali vya utafiti na uzalishaji, ambako alipokea maelezo kuhusu utengenezaji wa dawa za nyuklia (radiopharmaceuticals) zinazotumika kutambua na kutibu magonjwa sugu kama vile saratani. Aidha, alishuhudia teknolojia mpya za kisasa zinazotumiwa katika uchunguzi wa kimatibabu kwa kutumia nishati ya atomiki.

Rais alieleza kuridhishwa kwake na maendeleo hayo, akisisitiza kuwa Iran imefanikiwa kutumia teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani, hasa katika kuboresha afya ya raia wake na kuinua uwezo wa ndani wa nchi katika utafiti wa kisayansi.

Alisema: “Mafanikio haya ni uthibitisho wa uwezo wa vijana na wataalamu wa Kiirani ambao, licha ya vikwazo vya kigeni, wameweza kuendeleza miradi mikubwa ya nyuklia kwa manufaa ya mwanadamu.”

Katika ziara hiyo, viongozi wa Shirika la Nishati ya Atomiki walitoa maelezo kuhusu mipango ya siku zijazo, ikiwemo kuongeza uzalishaji wa dawa za nyuklia kwa ajili ya hospitali za ndani na kuuza nje kwa nchi rafiki.

Walisema kuwa Iran kwa sasa ni miongoni mwa nchi chache duniani zilizo na uwezo wa kujitegemea katika utengenezaji wa isotopu za tiba, jambo linalochangia kupunguza gharama za matibabu na kuboresha huduma za afya za kitaifa.

Rais Pezeshkian alihitimisha ziara yake kwa kusisitiza dhamira ya serikali yake kuendelea kusaidia wanasayansi wa nyuklia na kuhakikisha kuwa maendeleo ya teknolojia hiyo yanakuwa kwa ajili ya amani, tiba, na ustawi wa binadamu.