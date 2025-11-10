Waziri wa Mambo ya Nje wa Taliban: Mazungumzo na Pakistan Yameshindikana kwa Sababu ya Masharti Yasiyo na Mantiki ya Islamabad

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Serikali ya Muda ya Afghanistan, Amir Khan Muttaqi , amesema kuwa mazungumzo kati ya Kabul na Islamabad yameshindwa kufikia makubaliano kutokana na masharti yasiyo ya kimantiki yaliyowekwa na upande wa Pakistan.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s), Bw. Muttaqi aliyasema hayo katika kikao kilichofanyika mjini Kabul siku ya Jumapili (18 Aban / Novemba 9), akijibu madai ya Pakistan kwamba Taliban imesitisha mazungumzo hayo.

Amesema: “Ujumbe wa mazungumzo wa Emirati ya Kiislamu haujawahi kukataa kufanya mazungumzo na Pakistan. Tumekuwa daima tuko tayari kwa mazungumzo na ushirikiano.”

Akijibu madai ya Pakistan kuhusu uwepo wa wanachama wa kundi la Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) ndani ya Afghanistan, Muttaqi alisema:

“Iwapo wanachama wa TTP wanaingia katika ardhi yetu na kisha kurejea upande wenu, basi mimi pia nina haki ya kuuliza — kwa nini mnawaruhusu kuingia?”

Ameongeza kuwa changamoto za kiusalama za Pakistan si jambo jipya, kwani kundi la TTP limekuwa likifanya shughuli zake ndani ya ardhi ya Pakistan kwa zaidi ya miaka 25.

Muttaqi alionya kuwa iwapo Pakistan itajaribu kuivamia Afghanistan, basi “dhima ya matokeo yote itakuwa juu ya mvamizi.”

Hata hivyo, Taliban imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai ya uwepo wa wapiganaji wa TTP nchini Afghanistan. Licha ya hayo, ripoti ya kikundi cha uangalizi cha Umoja wa Mataifa iliyotolewa mwezi Septemba mwaka huu ilieleza kuwa kundi la TTP lina takriban wapiganaji 6,000 ndani ya Afghanistan.