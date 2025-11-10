Weam Wahhab: Waishe Shia Bado Wanaendelea Kuwa Nguvu Kuu nchini Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) – ABNA, Waziri wa zamani wa Lebanon, Weam Wahhab, amesisitiza kuwa jamii ya Shia bado inaendelea kuwa nguvu kuu nchini Lebanon, huku mashambulizi ya kijeshi au usalama yakishindwa kuwadhoofisha.

Wahhab alisema: “Tunasimama mbele ya chama chenye historia ya miaka 40 na kilichoandaliwa vizuri. Nguvu za Hezbollah si za kijeshi tu, bali pia zina vipengele vya kijamii na kisiasa.”

Aliongeza kuwa idadi ya wanajeshi wa Hezbollah ni zaidi ya wapiganaji 100,000, na kundi hilo lina uwezo mkubwa wa kusogeza jamii, ambapo kwa wito mmoja wanaweza kuleta mamia ya maelfu mitaani.

Wahhab alibainisha kwamba bomu na hatua za usalama hazijawahi kudhoofisha kundi hilo; badala yake, imeimarisha msingi wake wa kijamii. Aidha, aliashiria kuwa hata wapinzani wa zamani wa Hezbollah miongoni mwa Waishe Shia, sasa wanaunga mkono kwa msimamo mkali zaidi.

Alionya: “Kuingilia mapambano na jamii ya Shia ni kosa, kwa sababu hakuna mtu aliye na uwezo wa kukabiliana nayo.”

Wahhab alisisitiza kwamba msimamo wa kisiasa wa hivi karibuni nchini Lebanon umeimarisha hisia kwamba Waishe Shia wanadhibitiwa, jambo ambalo limechangia kuimarisha mshikamano ndani ya jamii hiyo.