Sheikh Naeem Qassem: Sisi ni watoto wa Imam Hussein (a.s) na hatuoni chaguo isipokuwa kuishi kwa heshima

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Sheikh Naeem Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah, katika hotuba yake kwa ajili ya Siku ya Shahidi, kwa kauli mbiu ya “Tunapofikisha shahada, tunapata ushindi”, aliweka heshima kwa mashahidi wa muqawama na kwa özellikle (hasa) shahidi Said Hassan Nasrallah:

Sheikh Naeem alipoanza hotuba yake alisema: ukweli wa sasa unaweza kueleweka kwa kurudi nyuma hadi mwaka 1988; wakati Israel ilipoingia Lebanon kuwafikia watu wa Sidon (Saida) na kujaribu kusitisha uzinduzi wa makombora ya Katyusha yanayotoka kusini kuelekea kaskazini mwa maeneo ya Palestina yaliyokaliwa.

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema: Israel ilimzunguka Beirut na, kwa ushirikiano wa wasaidizi wa Kibinazi wa Lebanon, ilatekeleza mauaji ya Sabra na Shatila chini ya usimamizi wa Ariel Sharon.

Sheikh Naeem alisema: madai ya kuzuia kurushwa kwa makombora kutoka kusini mwa Lebanon yalikuwa kifuniko kwa lengo kuu la kuingilia na kuweka makazi ya kudumu katika ardhi ya Lebanon. Uvamizi wa Israeli ulianza mwaka 1978 na ukaendelea hadi mwaka 2000, huku kamwe haukuondoka kikamilifu kutoka Lebanon.

Aliongeza kwamba kubadil-sha jina la vikundi mara kwa mara ilikuwa ni mbinu ya kuonekana kama suala la ndani la Lebanon badala ya uvamizi wa nje; wakati ukweli ulikuwa kwamba kila kitu kilifanywa kwa kuongozwa, kuungwa mkono na amri kutoka Israeli. Uwepo wa kijeshi wa Israeli kusini mwa Lebanon ulikuwa endelevu na wenye lengo; kwa nia ya kutimiza uvamizi, kudhibiti ardhi na kuufanya sehemu ya muundo wa ndani wa Lebanon iwe tegemezi.

Mapigano na kupinga uvamizi

Akaweka wazi: muqawama wa Lebanon licha ya kuwa kwa upande mwingine kulikuwepo msaada wa kimataifa kwa utawala wa Kizayuni, ulisimama imara katika nyakati ngumu na kwa kujitoa kwa mashahidi wake uliwalazimisha wakoloni waondoke.

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema: Israel ilihakikisha kuwa tangu mwaka 1985 imeingiliana na muqawama wa Lebanon na kuingia mpaka mipakani, ikionyesha eneo la takriban kilomita za mraba elfu moja. Hata hivyo, kutokana na pigo la mara kwa mara la muqawama na operesheni za kujitoa (suicide operations), nguvu za Israeli zililazimika kurudi nyuma.

Aliongeza kwamba Hizbullah ilijengwa kwa misimamo ya jihadi na ari ya ukombozi wa ardhi, na iliendelea kuwa imara. Licha ya mashaka na kukata tamaa iliyotolewa na wengine, muqawama wa Lebanon kwa kujiamini kwa imani na azimio wake uliweza kuonyesha nguvu ambayo adui waliokuwa na kiburi na walivamizi hawakuwa nayo.

Vijana wa muqawama wa Lebanon kwa ujasiri na imani walirudisha nyuma zaidi ya wanajeshi 70,000 wa Israeli katika mapigano ya karibu.

Kumbukumbu za mashahidi na mapigano ya mwanzo

Katibu Mkuu wa Hizbullah akaongeza: ndani ya miaka 42 tangu mwanzo wa mapigano ya mwanzo, Lebanon imewapa mashahidi wengi; miongoni mwao ni mashahidi wa taifa, viongozi, na idadi kubwa ya amiri, mujahidin na wananchi. Licha ya kujitoa hivyo, Israel haikuweza kufikia malengo yake ya kivita au kisiasa ndani ya Lebanon.

Alisema: mapigano ya mwanzo yalikuwa hatua muhimu katika kuzuia kusonga mbele kwa jeshi la Israel na katika kuimarisha mistari ya ulinzi wa muqawama kusini mwa Lebanon. Baada ya mapigano hayo, tarehe 27 ya mwezi huo, ilisainiwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuondoka kwa Israeli kutoka kusini mwa mto Litani.

Sheikh Naeem alisema: kwa mujibu wa makubaliano hayo, jeshi la Lebanon liliwekwa kusini mwa Litani na hakuna kikosi cha silaha isipokuwa jeshi kilichoruhusiwa kuwepo katika eneo hilo. Hii ilikuwa mafanikio matokeo ya kusimama imara na imani ya mujahidin ambao hawakuwa na woga isipokuwa kwa Mungu na waliweka hatima yao mikononi mwake.

Matarajio ya Marekani na Israeli kuhusu Lebanon

Sheikh Naeem Qassem akaeleza: lengo la Marekani na Israeli si tena tu usalama wa papo kwa hapo wa Israeli; sasa wanataka kuingilia maisha ya baadaye ya Lebanon; kuamua jinsi jeshi, uchumi na siasa za Lebanon zitakavyokuwa.

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema: lengo lao ni kudhoofisha Lebanon hadi itakayobaki ikitekeleza tu mgogoro na Hizbullah, bila kuwa na uwanja wa kujitetea kikanda au uwezo wa kuzuia. Wanatafuta hata kuzuia jeshi la Lebanon iwe na uwezo wa kuangusha ndege zisizo na rubani (drones) za Israeli. Shinikizo dhidi ya serikali ya Lebanon ni sehemu ya mpango wa kumfanya aje chini bila dhamana wala mbadala, ili kutimiza maslahi ya Israeli.

Sheikh Naeem alisema: sababu ya shinikizo ni kwamba kuondoka kwa Israeli kutoka Lebanon kutanufaisha Lebanon kikamilifu na kutoipa Lebanon karata za nguvu za kujilinda na heshima. Marekani na Israeli wanajaribu kwa kuanzisha fujo na shinikizo la ndani kuzuia kurudi kwa uhuru na heshima halisi ya Lebanon.

Aliongeza: taswira wanayotaka ni ile inayofanya Lebanon ikubali ili Israeli iweze kufanya uvamizi au operesheni wakati wowote itakapotaka. Kwa vitendo, shinikizo la nje linalenga kuharibu uwezo wa Lebanon na kuifuta silaha ya kisiasa-na-kivita.

Msimamo kuhusu silaha na nguvu ya muqawama

Akaeleza wazi: hatutaondoa mikononi mwao silaha zetu; ni silaha hizo zilizotuwezesha kupata makubaliano.

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema: nguvu ya muqawama ipo katika imani na azimio la taifa letu, si katika vifaa vya kifedha au silaha peke yake. Hii si hadithi wala visingizio; sisi tunakabiliwa na hatari ya kuisha kabisa; adui anataka kutufuta; kwa hivyo tuna haki kufanya chochote kinachohitajika kukabiliana na hatari hiyo.

Aliongeza: damu ya mashahidi imetupa nguvu na heshima, na imepanga njia ya heshima kwetu. Tunajilinda ardhi yetu, familia zetu na utu wetu, na hatutakubali. Hatutawachia watenda uhalifu wala matakwa yao maisha yetu au ya watoto wetu.

Sheikh Naeem Qassem alisema: zabuni na kujitoa kwa familia za mashahidi kumesababisha kuimarisha njia yetu na kuendelea kutufanya thabiti. Msimamo wa vitisho na shinikizo hautatutwaza kutoka kwa njia ya kujilinda. Taifa letu ni hai, lina nguvu na limeamua kuendelea muqawama na kutaka kurejesha haki zake.

Takwimu, ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na matokeo

Akaongeza: msemaji wa UNIFIL amesema kuwa tangu makubaliano ya kusitisha mapigano, zaidi ya ukiukaji 7,000 umeorodheshwa kufanywa na ndege za kivita za Israeli.

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema: Israel imekuwa ikilenga nyumba, magari na ardhi za wananchi na kuharibu maisha ya watu wa eneo la mpaka. Kwa mujibu wa ripoti za Wizara ya Afya, tangu makubaliano ya kusitisha mapigano hadi sasa, imepita siku 130 na ndani ya kipindi hicho watu 717 wamepoteza maisha, wakiwemo watoto, wanawake, wanaume na wanajeshi wa muqawama. Kwa upande wa Hizbullah, hakuna kitendo cha kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano kimetolewa.

Sheikh Naeem Qassem akasisitiza: licha ya takwimu hizi na uvamizi wa kurudia, bado baadhi wanaendelea kusema tatizo ni upande wa Lebanese; ilhali ukweli ni uvamizi wa Israeli. Wale wasiowatetea raia wao na wakikataa kutambua uadui wa Israeli, kwa hakika wanahudumia maslahi ya Marekani na utawala wa Kizayuni. Hatutajishindana na watumishi na watumwa wa Israeli kwa kuwa hawa hawaoni ukweli na wamefumba macho kwa uhalifu wa adui.

Shukrani na umoja wa kikanda

Sheikh Naeem Qassem alisema: tunatoa shukrani kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi kwa msaada mkubwa waliotupa; msaada huo ni wa thamani sana kwetu.

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema: ihifadhi sheria hizi; sisi tuna imani katika kanuni tatu msingi: muqawama na taifa hailangi, msaada ikiongozwa na Husayn (a.s) ni ushindi au shahada, na uvumilivu kwa ajili ya kujenga maisha ya baadaye.

Aliongeza: kwa msingi wa kanuni hizi tatu, katika Siku ya Shahidi na Siku ya Ushindi wa Palestina tunapaswa kurejesha maisha Ghaza, Ukingo wa Magharibi na Palestina, na kuendeleza jihadi kuu. Kwa miaka miwili Israeli haijafanikiwa kutimiza malengo yake; sisi tunawatambua na kuwatia nguvu wale wanaopigania uhuru wa Palestina. Kumbukumbu na njia ya Shahidi Qassem Soleimani ni mfululizo na mhimili wa muqawama.

Katibu Mkuu wa Hizbullah alisema: tunawashukuru wananchi wa Yemen na Ansarullah kwa maandamano yao ya mamilioni na kwa kutoa mashahidi, walisimama pamoja nasi. Pia tunawashukuru Waheshimiwa wa Iraq na watu wake ambao daima wamesimama pamoja na muqawama. Kwa kujiamini, kujitoa na msaada wa washirika, inshallah tutashinda.