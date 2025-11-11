Kumbukumbu ya Mirza Kuchak Jangali Yapasa Kuwa Zaidi ya Sherehe ya Kihistoria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s) -ABNA- Hadi Haqshenas, Gavana wa mkoa wa Gilan, amesema kuwa maadhimisho ya kumbukumbu ya Mirza Kuchak Jangali hayapaswi kuishia katika matukio ya kijuujuu, bali ni fursa ya kitaifa na kiroho ya kufikiria upya njia na maono ya jamii ya leo.

Akizungumza Jumanne tarehe 20 Aban 1404 katika kikao cha maandalizi ya maadhimisho hayo, Haqshenas alisema: “Mirza Kuchak, shujaa wa harakati ya kihistoria ya msituni (Jungle Movement), ana haki juu ya kila mmoja wetu — awe mwanadini au la. Roho yake ya mapambano, uhuru na imani bado inaishi ndani ya historia ya Iran.”

Maadhimisho ya Kihistoria Yanafaa Kuwa na Maana ya Kijamii

Amesisitiza kuwa maadhimisho kama haya hayapaswi kuwa matukio ya kumbukumbu pekee, bali ni wakati wa kujipima kama taifa — kuona ni kwa kiasi gani jamii ya leo bado inafuata misingi na malengo ya Mirza Kuchak.

Kwa mujibu wa Haqshenas, harakati ya msituni (Jungle Movement) ilikuwa na upekee mkubwa kati ya harakati nyingine za wakati huo, kwani Mirza Kuchak hakukuwa tu mwanamapambano wa kidini, bali pia mwanafikra aliyeamini katika elimu, uwazi na uhamasishaji wa umma.

Ni kwa sababu hiyo alianzisha gazeti maalumu kwa ajili ya kuelimisha na kuamsha uelewa wa wananchi.

Kiongozi wa Mapinduzi: “Mirza Kuchak Alianzisha Mfano Mdogo wa Jamhuri ya Kiislamu”

Haqshenas alinukuu maneno ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, aliyesema: “Mirza Kuchak Jangali aliunda mfano wa kidogo wa Jamhuri ya Kiislamu katika jiji la Rasht.”

Gavana huyo alibainisha kuwa tafsiri hiyo ni sahihi kabisa, kwani harakati ya Mirza ilijumuisha kwa uwiano kamili roho ya Uirani na Uislamu, jambo ambalo bado linaweza kuwa mfano wa kuigwa katika uongozi wa jamii za leo.

Ukarabati wa Eneo la Kihistoria la Mirza Kuchak

Akitaja tarehe 20 Aban kama siku ya kihistoria inayokumbusha ushindi wa wapiganaji wa msituni dhidi ya majeshi ya kigeni, Haqshenas alisema kwamba maadhimisho hayo yanapaswa kufanyika kwa mtazamo wa kitamaduni, kitaifa na wa mapambano.

Alifichua pia kuwa karakana ya silaha (arsenal) ya Mirza Kuchak huko Gilan inakarabatiwa kwa ushirikiano na Wizara ya Utamaduni na Mwongozo wa Kiislamu, na hivi karibuni itafunguliwa rasmi kama kumbukumbu hai ya harakati ya msituni.

Kukuza Uelewa wa Umma Kuhusu Mirza Kuchak

Gavana wa Gilan alikiri kuwa bado kuna mapungufu katika kutangaza fikra, malengo na historia ya Mirza Kuchak, akisema:“Tumemfanyia Mirza Kuchak upungufu; tunapaswa kufanya zaidi katika kueneza falsafa yake ya uhuru, uadilifu na upinzani dhidi ya ukoloni.”

Kwa mujibu wake, Mirza Kuchak ni kielelezo cha kujitegemea, uzalendo na ujasiri, anayestahili kufahamika zaidi na vizazi vipya, kwani alikuwa mashujaa wa kitaifa na wa kidini kwa wakati mmoja.

Sanaa na Utamaduni Kuhusishwa Zaidi

Haqshenas ametoa wito wa kuhusisha zaidi sanaa za maonesho kama michezo ya jukwaani (street theater) na matukio ya kisanii katika maadhimisho hayo, ili ujumbe wa Mirza ufikie vijana wa leo kwa lugha ya sanaa.

Kuhihimiza Kuanzishwa Tena kwa “Shirika la Kitaifa la Mirza Kuchak Jangali”

Amesema kuwa mpango wa kuanzisha upya taasisi hiyo uko tayari, na ni muhimu dairi kuu (secretariat) yake ianze tena kazi, ili shughuli zote zinazohusiana na Mirza zifanywe kwa uratibu na ufanisi mkubwa.

Uhuishaji wa Mtaa wa Suleyman Darab – Kaburi la Mirza

Haqshenas alisisitiza umuhimu wa kurejesha hadhi ya mtaa wa Suleyman Darab, eneo lilipo kaburi la Mirza Kuchak Jangali, akisema: “Eneo hili ni urithi wa kihistoria na kitamaduni wa Gilan; linabeba utambulisho wa mkoa mzima, hivyo lazima lirekebishwe kwa mtazamo wa kitaifa na wa kitamaduni.”

Maadhimisho ya Mirza Kuchak Jangali mwaka huu yanatarajiwa kuwa zaidi ya kumbukumbu ya kihistoria — ni mwito wa kuzindua upya roho ya uhuru, uadilifu na mapambano dhidi ya uonevu ambayo yalikuwa msingi wa harakati yake.

Kwa mujibu wa Gavana wa Gilan, “Kumkumbuka Mirza Kuchak ni kumkumbuka utu wa Iran yenye heshima, imani na uhuru.”