Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Ahlul Bayt (a.s) Akutana na Imam wa Isfahan | Asisitiza Upanuzi wa Shughuli za Dini

14 Novemba 2025 - 19:41
News ID: 1750270
Akizungumza kuhusu ziara yake Ispahan, Ayatullah Reza Ramadhani alikutana na Ayatullah Sayyid Yusuf Tabatabai-Nejad na kutoa ripoti kuhusu programu za mabadiliko na shughuli za kimataifa za Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul Bayt (a.s).

Kulingana na Taarifa ya Habari ya Kimataifa ya Ahlul Bayt (as)-ABNA-, Ayatollah Reza Ramezani, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s), alikutana na Ayatollah Sayyid Yusuf Tabatabai-Nejad, mwakilishi wa Marjaa na Imam wa Ijumaa wa Isfahan, katika ziara yake ya mjini Isfahan.

Mkutano huo uliofanyika katika ofisi ya Imam wa Ijumaa wa Isfahan, ulijumuisha ripoti ya Katibu Mkuu kuhusu hatua za hivi karibuni na programu za mabadiliko za Jumuiya katika sekta mbalimbali.

Katika mazungumzo haya, Ayatollah Ramezani alizungumzia uwezo wa waanika wa ndani wa Jumuiya, mtandao wa satelaiti Thaqalin, Chuo Kikuu cha Ahlul Bayt (a.s), shirika la habari la ABNA, tovuti ya Wiki Shia, na shughuli za hisani barani Afrika katika nyanja mbalimbali.

Ayatollah Tabatabai-Nejad alitoa pia mapendekezo kuhusu kitabu na tafsiri, na kutoa ripoti kuhusu kuanzishwa, maendeleo, na ukarabati wa shule za dini katika Isfahan na miji mingine ya mkoa wa Isfahan.

Katika kikao hicho, Hujjatul Islam wal Muslimin Muhammad Ali Moeniyan, Naibu wa Masuala ya Kimataifa wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul Bayt (a.s), pia alikuwepo kuungana na Ayatullah Ramadhani.

