Hamas: Ulimwengu Umuunge Mkono Mwathirika Badala ya Kuungana na Mtesaji

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Palestina (Hamas), leo (Jumanne) ilitoa taarifa ikipongeza operesheni ya kishujaa ya kugonga kwa gari na kushambulia kwa silaha baridi karibu na makazi ya "Gush Etzion" kusini mwa Bethlehem. Ilieleza kuwa hii ni jibu la kawaida kwa juhudi za utawala vamizi za kuharibu lengo la Palestina, pamoja na kuongezeka kwa ukandamizaji na uchokozi wa wanajeshi vamizi na walowezi katika Ukingo wa Magharibi na Quds (Yerusalemu), ikiwemo mauaji, vizuizi, uharibifu, ujenzi wa makazi, na uvamizi usio koma.

Hamas katika taarifa hii ilisisitiza kwamba kuendelea kwa uchokozi wa jinai dhidi ya taifa la Palestina, juhudi za kuweka hali mpya katika Ukanda wa Gaza, na kuendelea kwa mipango ya Uyude na unyakuzi katika Ukingo wa Magharibi, haitapita bila makabiliano na jibu la uwanjani.

Harakati hiyo ilisema: "Taifa letu lina haki ya kupinga uvamizi na kujibu uhalifu na ukiukwaji wake, na operesheni hii si chochote ila ni matokeo yasiyoepukika ya kusisitiza kwa utawala vamizi juu ya uchokozi wake dhidi ya taifa letu, ardhi yetu na matakatifu yetu."

Hamas ilisisitiza tena kwamba taifa la Palestina litaendelea na uthabiti wake na kusisitiza haki zake halali, na litashinda juhudi zote za kuharibu lengo lake na mipango ya kuhamishwa.

Harakati hiyo pia ilionya juu ya hali hatari ya uwanjani iwapo ukandamizaji na udhalimu wa utawala vamizi utaendelea, na kwa mara nyingine ikaitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua na kuweka shinikizo ili kusitisha uhalifu unaoendelea wa wavamizi.

Hamas ilimaliza taarifa yake kwa kusema: