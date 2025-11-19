Yemen: Azimio la Marekani ni Kuhalalisha Ulezi wa Nje Juu ya Watu wa Palestina

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al-Masirah, Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen ilitangaza katika taarifa kwamba azimio la hivi karibuni la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Gaza linahalalisha ulezi wa nje juu ya watu wa Palestina.

Taarifa hiyo ilisema: “Azimio hili linapuuza haki zisizopingika za watu wa Palestina, ikiwemo haki yao ya kumaliza uvamizi, kujiamulia hatima yao na kuanzisha dola la Palestina.”

Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen iliongeza: “Marekani, kupitia azimio hili, inajaribu kufikia malengo ambayo utawala wa Kizayuni haukuweza kuyafikia kupitia mauaji ya kimbari.”

Taarifa hiyo inaongeza: “Mpango au mradi wowote unaopuuza au kujaribu kuzunguka haki za watu wa Palestina, umekusudiwa kushindwa.”

Wizara hiyo ilisisitiza kuwa azimio la Baraza la Usalama kwa mara nyingine lilionesha udhaifu unaoendelea wa Baraza hilo katika kumaliza uchokozi na kuzingirwa kulikowekwa dhidi ya Gaza.

Kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya mpango uliopendekezwa na Trump kuhusu hali ya Ukanda wa Gaza kilifanyika Jumatatu usiku kwa saa za New York (Jumanne alfajiri kwa saa za Tehran).

Wanachama kumi na tatu wa Baraza la Usalama walipiga kura ya ndiyo kwa rasimu ya azimio la Marekani kuhusu Gaza, na wawakilishi wa Urusi na China walijizuia kupiga kura.