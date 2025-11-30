Mivutano mipya nchini Syria; Kutokea kwa mapigano ya silaha huko Suwayda

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Sadi Al-Balad, mkoa wa Suwayda ulioko kusini mwa Syria umeshuhudia mivutano mipya baada ya kutokea mapigano kati ya watu wanaohusishwa na Golani, rais wa kujitangaza wa Syria, na makundi yenye silaha karibu na kijiji cha Al-Mansoura, magharibi mwa mkoa huo.

Vyombo vya habari vya Syria viliripoti kuwa mkuu wa vikosi vya usalama vya mkoa wa Suwayda alichapisha klipu ya video inayoonyesha watu wenye silaha wanaohusishwa na Hikmat Al-Hijri wakivamia nyumba yake. Pia alitishia kujibu shambulio hilo.

Mkoa wa Suwayda umeshuhudia mivutano mingi na mapigano ya silaha tangu kuangushwa kwa utawala wa Bashar Al-Assad na utawala wa watu wanaohusishwa na Golani nchini Syria.

Muda mfupi uliopita, Shirika la Ufuatiliaji wa Haki za Binadamu la Syria pia lilitangaza kwamba ukali wa mashambulizi ya droni na mapigano ya silaha katika mkoa wa Suwayda ulioko kusini mwa nchi hiyo umeongezeka.