Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu tovuti ya Al-Nashra, Kituo cha Mafunzo ya Usalama wa Ndani cha utawala wa Kizayuni, kinachohusishwa na Chuo Kikuu cha Tel Aviv, katika ripoti yake mpya kuhusu hali ya usalama ya utawala huo, kimechunguza ujenzi mpya wa dhana za msingi katika mafundisho ya kijeshi ya utawala unaokalia, hasa dhana za ushindi na ushindi wa moja kwa moja, kutokana na maendeleo makubwa katika uwanja wa migogoro ya utawala huo na Wapalestina na Waarabu, tangu miaka ya 70 hadi vipindi kadhaa vya vita huko Gaza na Lebanon, na vita vya hivi karibuni na Iran na Yemen.

Tamir Hayman, jenerali mstaafu wa jeshi la utawala wa Kizayuni na aliyekuwa mkuu wa tawi la ujasusi wa kijeshi wa utawala huo, ambaye aliandaa ripoti hiyo, alichunguza mabadiliko ya kiakili ndani ya taasisi ya usalama ya utawala unaokalia. Mabadiliko haya yanategemea uelewa unaoongezeka kwamba njia za jadi hazifai tena kwa ushindi wa kijeshi wa moja kwa moja katika vita vipya dhidi ya vikundi vyenye silaha visivyo vya serikali.

Kulingana na ripoti hiyo, hili linahamisha mawazo kuelekea dhana za ushindi wa kisiasa na ushindi wa kimkakati badala ya ushindi wa kijeshi, jambo ambalo linaakisi mgogoro wa kina katika uwezo wa Tel Aviv kuweka mapenzi yake katika vita virefu na ngumu. Kwa hivyo, dhana ya ushindi lazima itoke kwenye mfumo wake wa jadi unaotegemea kushindwa kabisa kwa kijeshi kwa upande mwingine na kupoteza uwezo na utashi wao wa kuendelea na vita.

Ripoti hiyo inaendelea kusema kuwa dhana mpya ya ushindi inamaanisha kufikia malengo machache na inaruhusu mamlaka ya Tel Aviv kuhalalisha kumaliza operesheni za kijeshi, hata kama adui anaweza kubaki thabiti kiasi au kudumisha baadhi ya vipengele vya nguvu zake. Mabadiliko haya katika dhana za ushindi yanaonyesha kukubali ukweli kwamba maeneo ambayo Tel Aviv imepigana katika miongo ya hivi karibuni hayaruhusu tena ushindi wa kijeshi wa moja kwa moja.

Kituo cha Mafunzo ya Usalama wa Ndani cha utawala wa Kizayuni kimesisitiza: Tangu miaka ya 70, mamlaka za kisiasa za Tel Aviv zimeepuka kudai kwamba jeshi lifikie ushindi wa moja kwa moja dhidi ya wahusika wasio wa serikali kama vile Shirika la Ukombozi wa Palestina hapo awali na Hamas na Hizbullah katika kipindi cha sasa, na badala yake huweka malengo yanayoweza kufikiwa bila kujihusisha katika mzozo mrefu au vita vya kudhoofishana visivyo na mwisho.

Ripoti hiyo pia inaashiria mgogoro wa kina wa ndani katika mafundisho ya usalama ya utawala wa Kizayuni na inatangaza kwamba Tel Aviv haiwezi tena kufikiria ushindi kamili katika vita vya kisasa na inategemea dhana ya kisiasa ya ushindi inayotegemea kuboresha hali ya usalama badala ya kumwangamiza adui. Bila shaka, mabadiliko haya yana athari kubwa za kimkakati na huelekeza juhudi kutoka kwa azimio la kijeshi kwenda kwenye mipango ya kisiasa ya nje, na inaelezea nguvu ya Tel Aviv kama nguvu ya muda na isiyo kamili.

Mwandishi wa ripoti hiyo alieleza kuwa hali hii inaonyesha kwamba Tel Aviv inakabiliwa na mipaka ya nguvu za kijeshi katika zama za wahusika wasio wa serikali, na inakiri kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwamba ushindi wa kimkakati hauwezi kupatikana kwa nguvu peke yake; kwa mfano, huko Gaza, uwepo wa kudumu wa kisiasa na kijamii wa Hamas unadhoofisha ushindi wowote wa kijeshi wa Tel Aviv kwa muda.

Ripoti hiyo inahitimisha kuwa ushindi katika mazungumzo ya utawala wa Kizayuni ni mchakato wa kisiasa wa muda mrefu ambao unategemea mipango ya nje na uwezo wa kubadilisha mazingira ya kikanda, na sio matokeo yanayohakikishwa na mashine ya kijeshi.