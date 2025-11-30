Kwa nini Netanyahu na Katz Wamenyamaza Kuhusu Mgogoro Kusini mwa Syria?

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Ma'an, vyombo vya habari vya lugha ya Kiebrania viliripoti kuwa duru za kisiasa katika utawala wa Kizayuni, hasa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Waziri wa Vita Yisrael Katz, wamechagua kunyamaza kuhusiana na matukio ya hivi karibuni kusini mwa Syria na kujeruhiwa kwa wanajeshi sita wa Kizayuni katika mapigano ya risasi katika eneo hilo.

Kulingana na ripoti hiyo, katika mapigano ya risasi katika eneo la Beit Jinn kati ya vikosi vya Syria na wanajeshi wa Kizayuni, kilomita 11 kutoka mpaka wa pamoja, angalau wanajeshi sita wa Kizayuni walijeruhiwa vibaya. Licha ya ukweli kwamba tukio hili lina pande za kisiasa na kiusalama kwa utawala wa Kizayuni, Netanyahu na Waziri wa Vita wa utawala huo hawakutoa majibu yoyote.

Ripoti za vyombo vya habari vya Kizayuni zinaonyesha kwamba Netanyahu na Katz wamechagua kunyamaza ili wasimkasirishe Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anajitahidi kusaini makubaliano ya usalama kati ya Damascus na Tel Aviv.

Makadirio ya Israeli yanaonyesha kwamba Tel Aviv ilishangazwa kiakili kuhusu maendeleo yaliyotokea kusini mwa Syria, na kuna wasiwasi juu ya uwezekano wa kuvuja kwa habari kuhusu harakati za wanajeshi wa Kizayuni. Duru za usalama huko Tel Aviv zina wasiwasi juu ya matokeo ya kuenea kwa migogoro nchini Syria na kufunguliwa kwa eneo lingine la mapigano.