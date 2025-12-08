Wizara ya Afya ya Gaza: Undani wa janga la kibinadamu la Gaza unazidi kuongezeka kwa uhaba wa dawa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Palestina Shahab, Wizara ya Afya ya Gaza ilitoa taarifa ikionyesha kukosekana kwa dawa na vifaa muhimu vya matibabu Gaza, na kusisitiza kwamba 52% ya orodha ya dawa muhimu, 71% ya orodha ya vifaa vya matibabu vinavyotumika, na 70% ya vifaa vya maabara vinavyotumika havipatikani kabisa Gaza.

Kulingana na taarifa hiyo, kwa namna hii, mgogoro wa Gaza unazidi kuongezeka kwa haja kubwa ya uingiliaji kati wa matibabu kwa waliojeruhiwa na wagonjwa.

Ripoti hiyo inabainisha kuwa huduma za msingi, upasuaji, operesheni, huduma za uangalizi maalum (intensive care), saratani na magonjwa ya damu ni miongoni mwa huduma zinazokabiliwa na uhaba mkubwa katika orodha ya dawa. Idara za upasuaji wa mifupa, figo na dialisisi, macho, upasuaji wa jumla, operesheni na huduma za uangalizi maalum pia zinakabiliwa na changamoto za janga kutokana na uhaba wa vifaa vya matibabu vinavyotumika.

Wizara ya Afya ya Gaza katika taarifa hiyo ilitoa wito wa kuimarishwa kwa haraka kwa misaada ya matibabu ili kuwezesha wafanyakazi wa matibabu katika idara maalum.