Hatua za Israel kutekeleza mpango wa miaka 5 katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, gazeti la Yedioth Ahronoth liliripoti kuwa Bezalel Smotrich, Waziri wa Fedha wa utawala wa Kizayuni, ametenga shekeli bilioni 2.7 (sarafu ya utawala huo) kwa ajili ya ujenzi wa makazi mapya 17 katika Ukingo wa Magharibi.

Kulingana na ripoti hiyo, makazi hayo ya Wazayuni yaliyotajwa yanatarajiwa kujengwa katika Ukingo wa Magharibi katika kipindi cha miaka mitano ijayo.

Hapo awali, iliripotiwa pia kuwa utawala wa Kizayuni umeimarisha hatua zake za kuwaondoa wakazi asili wa Ukingo wa Magharibi.

Kuhamishwa kwa nguvu kwa wakazi wa miji na maeneo mbalimbali ya Ukingo wa Magharibi kumeimarishwa chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa Benjamin Netanyahu, kama sehemu ya mpango wa kupanua maeneo yanayokaliwa.

Wavamizi wa Israeli wamekuwa wakikata njia za mawasiliano katika Ukingo wa Magharibi kwa miaka mingi kwa kupanua ujenzi wa makazi.