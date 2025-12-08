Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Arabi 21, Maulana Abdullah Muhammad Darf, Waziri wa Sheria wa Sudan, aliishutumu Falme za Kiarabu (UAE) kwa kucheza jukumu la utendaji ambalo linatumikia masilahi ya mataifa ya kimataifa ambayo yanatafuta kutawala utajiri wa Sudan na kupata ushawishi katika bara la Afrika.

Darf alisisitiza kuwa Vikosi vya Wanajeshi wa Sudan (SAF) vimefanikiwa kudhibiti takriban 80% ya eneo la Sudan, na mabaki ya wanamgambo wenye silaha hayana ushawishi tena katika maeneo mengi ya Sudan.

Waziri huyo wa Sudan alielezea uhalifu wa wanamgambo wa RSF katika miji kama vile Fasher na Al-Geneina kama "zaidi ya mawazo" na kusisitiza kuwa serikali haitajadiliana nao kabla ya kukabidhi silaha zao kikamilifu, na kwamba watu wa Sudan hawatakubali uwepo wao wowote wa kisiasa au kijeshi kutokana na historia yao ya umwagaji damu na ukiukaji wa haki za raia.

Darf alibainisha kuwa Sudan "imepigwa visu mgongoni" na baadhi ya nchi za kikanda, haswa UAE na Chad. Ulimwengu wa Kiarabu na jumuiya ya kimataifa pia vimepuuza kuwawajibisha wanamgambo wenye silaha kwa uhalifu wao.

Aliongeza kuwa Misri imecheza jukumu chanya katika kuunga mkono umoja wa Sudan chini ya uongozi wa Vikosi vyake vya Wanajeshi, na kwamba Saudi Arabia, kwa kushirikiana na Amerika, inafuatilia mpango wa amani, na serikali ya Sudan inashughulikia juhudi hizi kwa chanya kwa matumaini ya kufikia amani ya kweli katika Sudan iliyoungana.

Sudan imeshuhudia mzozo mkubwa wa silaha kati ya Vikosi vya Wanajeshi wa Sudan na Rapid Support Forces tangu katikati ya mwaka 2023, ambayo imesababisha mamia ya maelfu ya raia kuhama na uharibifu mkubwa wa miundombinu katika maeneo kama vile Fasher, Al-Geneina, Khartoum na Omdurman.

Serikali ya Sudan imekosoa vikali jukumu la UAE katika mgogoro huu, ikiliona kama sababu ya kuyumba kwa utulivu nchini na jaribio la kunyonya utajiri wa asili na uwekezaji wa sekta binafsi kwa faida ya ushawishi wa kikanda na kimataifa. Khartoum pia imeshutumu baadhi ya nchi zingine za kikanda kwa kujaribu kuingilia masuala ya ndani ya Sudan na kuzuia kufikiwa kwa suluhisho la amani.