Kulipiza Kisasi kwa Marekani dhidi ya Uchaguzi wa Wananchi na Kundi la Muqawama nchini Iraq / Uhandisi Usio wa Moja kwa Moja wa Mamlaka Baghdad

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- Hali ya kisiasa nchini Iraq katika siku za hivi karibuni imekuwa na mivutano mikubwa. Vyanzo vya serikali na kisiasa vinasema kuwa Washington iko mbioni kutangaza kifurushi kipana cha vikwazo ambacho kitawalenga wanasiasa, makundi ya kijeshi, kampuni za fedha na uwekezaji pamoja na benki mbalimbali.

Vikwazo hivi vinahusishwa zaidi na tuhuma za “kushirikiana na Iran, kukiuka vikwazo, na ushiriki katika shughuli za kifedha zenye utata.” Hatua hii inakuja sambamba na mazungumzo nyeti ya kuunda serikali mpya, jambo ambalo limeongeza wasiwasi ndani ya Iraq.

Kuzingatia kwa Marekani: Kudhibiti UsInfluence ya Iran

Kwa mujibu wa vyanzo vyenye taarifa, maafisa wa Marekani waliotembelea Baghdad wameeleza kuwa vikwazo vitawalenga watu au taasisi wenye tuhuma za:

1-Utakatishaji fedha

2-Kusaidia kifedha makundi yanayoshirikiana na Iran

3-Kushiriki kwenye biashara zisizo halali

Vyanzo vya "Al-Arabi Al-Jadid" vinasema kuwa baadhi ya watu wanaohusishwa na makundi ya kijeshi ambao sasa ni wabunge huenda wakajumuishwa kwenye orodha ya vikwazo. Marekani pia inadai kuwa hatua hii ni “majibu dhidi ya mashambulizi ya hivi karibuni kwenye vitalu vya mafuta na gesi katika eneo la Kurdistan.”

Kifurushi Kipya: Kikubwa Zaidi Kwa Miaka ya Karibuni

Kwa mujibu wa watu wa karibu na serikali, uchunguzi wa siri wa Marekani kuhusu masuala ya fedha, usalama na biashara ya makumi ya watu na kampuni kutoka Iraq umekamilika. Inatarajiwa kuwa kifurushi hiki kipya kitakuwa kikubwa zaidi katika miaka ya karibuni.

Aaed Al-Hilali, mwanasiasa karibu na Waziri Mkuu, amesema kuwa Marekani inadai hatua hii ni sehemu ya mkakati mpya wa “kupunguza ushawishi unaoongezeka wa Tehran katika taasisi za Kiiraqi.” Vikwazo vinatarajiwa kutolewa hatua kwa hatua ili kuepuka mshtuko wa ghafla wa kisiasa na kiuchumi.

Athari za Kisiasa: Shinikizo katika Uundaji wa Serikali

Wachambuzi wa kisiasa wanaamini kuwa Washington huenda ikatumia vikwazo hivi kama njia ya kushinikiza mchakato wa kuunda serikali mpya.

Nizar Haidar, Mkurugenzi wa Kituo cha Habari cha Iraq mjini Washington, anatahadharisha kuwa Marekani inaweza kupinga uteuzi wa mawaziri au maafisa wanaohusishwa na makundi yenye uhusiano na Iran. Hii inaweza kuvuruga mizania ya kisiasa na kufanya mchakato wa kuunda serikali kuwa mgumu zaidi.

Athari za Kiuchumi: Shinikizo kwa Dinar na Soko la Ndani

Kwa mujibu wa wataalamu wa uchumi, vikwazo vipya vinaweza kusababisha:

1-Kupungua kwa ukwasi (liquidity) na kuyumba kwa mfumo wa kifedha unaotegemea dola

2-Kuongezeka kwa mahitaji ya dola katika soko huria

3-Kushuka zaidi kwa thamani ya dinar ya Iraq

4-Kuzuia au kuchelewesha miradi ya uwekezaji

5-Ugumu wa kuingiza bidhaa na shehena za kibiashara

Kampuni zitakazoingizwa katika orodha ya vikwazo zinatarajiwa kunyimwa ushirikiano wowote wa kiuchumi na serikali ya Iraq.

Historia ya Vikwazo: Wimbi Jipya la “Shinikizo la Kipeo”

Katika miaka ya karibuni, Wizara ya Hazina ya Marekani imekuwa ikiweka vikwazo mara kwa mara kwa:

Makampuni ya Kiiraqi

Benki

Wanasiasa

Makundi ya kijeshi

Kwa madai ya “kushirikiana na Iran, ufisadi, na magendo ya silaha.”

Katika mfano wa hivi karibuni, mwezi Julai Marekani ilidai kuwa ilikuwa imetambua mtandao uliokuwa ukisafirisha mafuta ya Iran kwa kutumia nyaraka za Kiiraqi, na kuuweka kwenye vikwazo.