Operesheni ya Kukatisha Tumaini ya Hizbullah Dhidi ya Timu ya Usaidizi ya Jeshi la Kizayuni

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, Hizbullah ya Lebanon ilitangaza kwamba masaa machache yaliyopita iliwalenga wanajeshi wa Kizayuni waliokuwa ndani ya nyumba katika eneo la Bidr al-Faq'ani huko Taybeh kwa ndege isiyo na rubani ya kujitoa mhanga.

Baada ya hapo, kwa mara ya pili, timu ya wanajeshi wa Kizayuni waliotumwa eneo hilo kwa ajili ya kuwaondoa majeruhi pia ililengwa.

Hapo awali, Muungano wa Kiislamu wa Upinzani wa Lebanon ulitangaza kwamba katika kukabiliana na ukiukaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya usitishaji vita na jeshi la utawala wa Kizayuni na kuendelea kwa mashambulizi kusini mwa Lebanon, wapiganaji wa Hizbullah katika saa 24 zilizopita wamefanya operesheni 24 dhidi ya nafasi na vituo vya kijeshi vya utawala wa Kizayuni.