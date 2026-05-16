Guterres anaikaribisha makubaliano ya kubadilishana wafungwa kati ya serikali ya Yemen na serikali inayojiita ya Aden

Kwa mujibu wa ABNA ikitoa taarifa kutoka RIA Novosti, António Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, ameikaribisha makubaliano kati ya Ansarullah Yemen na serikali inayojiita huko Aden ya kubadilishana wafungwa.

Alihitaji kuimarishwa kwa mwingiliano kati ya serikali ya Yemen huko Sana'a na serikali inayojiita ya Aden ili kufikia amani ya kudumu ya kukomesha mizozo katika nchi hii ya Kiarabu.

Serikali inayojiita ya Aden ni serikali iliyopo uhamishoni ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia, ambayo baada ya kutofautiana na Ansarullah Yemen ilikwenda Aden na kuunda serikali inayojitawala huko.