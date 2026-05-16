Upinzani wa Lebanon: Uwanja wa vita ndio uamuzi dhidi ya adui wa Kizayuni

Upinzani wa Lebanon kwa kutangaza upinzani wake kwa mchakato wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Beirut na Tel Aviv ulisisitiza kuwa uwanja wa vita ndio utaoamua kuhusu usitishaji vita.

Kwa mujibu wa ABNA, tovuti ya mtandao wa Al-Mayadeen iliripoti, kulingana na taarifa zilizopatikana, kwamba upinzani wa Lebanon umesisitiza tena msimamo wake wa kupinga mazungumzo ya moja kwa moja na adui wa Kizayuni huko Washington.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, upinzani unachukua msimamo wake kuhusu usitishaji vita kulingana na ukweli wa uwanjani na si kwa mujibu wa tamko zitakazotolewa.

Katika ripoti hiyo imeelezwa wazi kuwa upinzani unasisitiza kwamba uzoefu wa zamani unaonyesha kuwa adui wa Kizayuni hafuati makubaliano yoyote. Haki ya upinzani ya kupambana na wakaliaji na kuikomboa maeneo yaliyokaliwa ya Lebanon haiwezi kukataliwa, na utekelezaji wake uwanjani utaamuliwa na makamanda wa upinzani.

Alhamisi iliyopita, duru mpya ya mazungumzo kati ya serikali ya Lebanon na utawala wa Kizayuni ilianza Amerika.