The Economist: Trump Aweka Rekodi ya Kutopendwa Zaidi katika Historia ya Tafiti za Jarida Hilo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- , jarida la The Economist limeripoti kuwa Rais wa Marekani Donald Trump ameweka rekodi mpya ya kutopendwa zaidi miongoni mwa marais wa Marekani tangu kuanza kwa tafiti za maoni za jarida hilo mwaka 2009.

Kwa mujibu wa matokeo ya utafiti wa pamoja kati ya The Economist na taasisi ya YouGov, kiwango cha kuridhika kwa wananchi kuhusu utendaji wa Trump kwa sasa kimefikia asilimia hasi 24, hali ambayo imeonyesha kushuka kwa pointi 1.9 ikilinganishwa na wiki iliyopita.

Takwimu hizo zinaonyesha kuwa asilimia 34 ya Wamarekani wanaunga mkono utendaji wa Trump, huku asilimia 58 wakipinga na asilimia 6 wakibaki na msimamo wa kutokuwa na uhakika.

Ripoti hiyo imeeleza kuwa kwa matokeo hayo, Trump sasa ametajwa kuwa rais asiye na umaarufu mkubwa zaidi nchini Marekani tangu kuanza kwa tafiti hizo miaka zaidi ya 15 iliyopita.

Jarida hilo limeongeza kuwa vita dhidi ya Iran vimeathiri kwa kiasi kikubwa nafasi ya kisiasa ya Trump, huku namna anavyosimamia uchumi wa Marekani nayo ikitajwa kuwa sababu kuu inayochangia kushuka kwa kiwango chake cha kukubalika mbele ya wananchi.

Wachambuzi wa kisiasa nchini Marekani wanaamini kuwa changamoto za kiuchumi, pamoja na sera za nje zinazozua mvutano wa kimataifa, zimechangia kupungua kwa imani ya wananchi kwa uongozi wa Trump katika kipindi hiki.