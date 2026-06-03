Mwanajeshi wa Zamani wa Marekani: Uzayuni ni Adui wa Pamoja wa Mataifa, Iran ni Alama ya Kusimama Dhidi ya Dhuluma

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanajeshi wa zamani wa Kikosi cha Wanamaji cha Marekani, Nicholas Ken O’Keefe, amesema kuwa Uzayuni ni adui wa pamoja wa mataifa mengi duniani na kwamba wananchi wa Iran wamekuwa mfano wa kusimama kidete dhidi ya dhuluma na mashinikizo ya kigeni.

Akizungumza katika mkutano uliopewa jina la “Mamia ya Miaka ya Uhalifu; Kuanzia Mauaji ya Wenyeji wa Asili hadi Janga la Minab”, O’Keefe alisema kuwa taswira inayotolewa na vyombo vya habari vya Magharibi kuhusu Iran mara nyingi haiakisi hali halisi ya nchi hiyo.

Alifafanua kuwa wanawake wa Iran wanashiriki kwa kiwango kikubwa katika nyanja za elimu ya juu, kijamii na kitaaluma, jambo ambalo linapingana na picha inayowasilishwa na baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa.

O’Keefe pia alieleza kuwa wakati wa huduma yake katika jeshi la Marekani, aligundua kuwa sera nyingi za kijeshi zilijengwa juu ya taarifa zisizo sahihi na mitazamo ya kuingilia mambo ya mataifa mengine.

Aidha, alisisitiza kuwa Marekani imekumbana na changamoto kubwa katika juhudi zake dhidi ya Iran, huku Jamhuri ya Kiislamu ikifanikiwa kuhifadhi uwezo wake wa kisiasa, kijeshi na kijamii licha ya vikwazo na mashinikizo mbalimbali.

Kwa mujibu wake, Iran imeweza kusimama imara bila kutegemea silaha za nyuklia, hali ambayo imevutia mataifa mengi duniani. Aliongeza kuwa wananchi wa Iran wanafanya tofauti kati ya sera za serikali ya Marekani na wananchi wa kawaida wa nchi hiyo, jambo alilolitaja kuwa la kuheshimika na la kupongezwa.