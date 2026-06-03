Kamati Yatoa Taarifa ya Kwanza Kuhusu Maandalizi ya Maadhimisho Makubwa Yaliyotajwa Katika Taarifa Rasmi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (ABNA), Kamati ya Maadhimisho imetoa taarifa yake ya kwanza kuhusu maandalizi ya hafla zinazotarajiwa kufanyika kwa ajili ya kuadhimisha tukio lililotajwa katika taarifa hiyo kuwa “kupaa kwa damu kwa Imam Mujahid Shahidi Ayatollah al-Udhma Sayyid Ali Husseini Khamenei”.

Taarifa hiyo imetolewa sambamba na pongezi za Sikukuu ya Ghadir Khum na maadhimisho ya miaka 37 tangu kufariki kwa mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Imam Ruhullah Khomeini.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, taasisi husika za serikali pamoja na makundi ya wananchi zinaendelea na mipango ya kuandaa shughuli mbalimbali zinazohusiana na kuaga, mazishi na kumbukumbu za tukio hilo. Kamati hiyo imewataka wananchi kutoyapa uzito uvumi na taarifa zisizothibitishwa zinazosambazwa katika baadhi ya vyombo vya habari kuhusu maelezo ya matukio hayo.

Aidha, kamati imeeleza kuwa ratiba rasmi, hatua za vyombo vya habari na maelezo mengine kuhusu shughuli hizo yatatangazwa kupitia taarifa zijazo. Imehimiza wananchi kusubiri matangazo rasmi yatakayotolewa na mamlaka husika.