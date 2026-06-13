Rais Pezeshkian: Ushirikiano wa Kimkakati kati ya Iran na Urusi Unaendelea Kupanuka

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, ametuma ujumbe wa pongezi kwa Rais wa Urusi, Vladimir Putin, kwa mnasaba wa Siku ya Taifa ya Urusi, akisisitiza azma ya Tehran ya kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili.

Katika ujumbe huo, Rais Pezeshkian amesema anatazamia kuendeleza na kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Shirikisho la Urusi kwa namna itakayohudumia maslahi ya pamoja ya wananchi wa mataifa hayo mawili.

Aidha, ameeleza kuwa ushirikiano wa kimkakati kati ya Iran na Urusi, ambao umejidhihirisha katika mwaka uliopita kupitia nyanja mbalimbali za kikanda na kimataifa, utaendelea kustawi zaidi kutokana na juhudi za pamoja za viongozi wa nchi hizo.

Rais Pezeshkian alihitimisha kwa kusisitiza kuwa kuimarika kwa ushirikiano huo kutachangia kulinda na kukuza maslahi ya wananchi wa Iran na Urusi pamoja na kuimarisha uhusiano wa kirafiki kati ya mataifa hayo mawili.