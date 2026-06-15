Trump: Netanyahu ni Mtu Mgumu Sana; Anapaswa Kuishukuru Marekani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, ni "mtu mgumu sana kushughulika naye," akisisitiza kuwa anapaswa kuishukuru Marekani kwa juhudi zake za kuzuia Iran kumiliki silaha za nyuklia.

Trump alisema kuwa kama Iran ingekuwa na silaha za nyuklia, basi Israel isingekuwepo, akieleza kuwa lengo la juhudi za Marekani ni kuhakikisha hali hiyo haitokei. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na tofauti za wazi kati ya Washington na Tel Aviv kuhusu mwelekeo wa makubaliano yanayoendelea kati ya Marekani na Iran.