Wachezaji wa Timu ya Taifa ya Iran Waomboleza Tasu'a ya Imam Hussein (a.s.) nchini Mexico

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– wanachama wa msafara wa Timu ya Taifa ya Soka ya Iran wamefanya majlisi ya maombolezo sambamba na kuwadia kwa usiku wa Tasu'a ya Imam Hussein (a.s.) katika mji wa Tijuana nchini Mexico.

Wachezaji wa timu hiyo pamoja na viongozi wa msafara wao walikusanyika katika makazi yao na kuadhimisha siku hizi za huzuni kwa kuwakumbuka mashahidi wa tukio la Karbala na kujitokeza katika mazingira ya kiroho ya maombolezo ya Sayyidush-Shuhadaa, Imam Hussein (a.s.).

Maadhimisho hayo yamefanyika wakati timu ya taifa ya Iran ikiendelea na shughuli zake za michezo nchini Mexico, jambo linalodhihirisha mshikamano wa wanamichezo wa Iran na mafundisho ya Ashura pamoja na kuendeleza utamaduni wa kuhuisha kumbukumbu ya Karbala hata wakiwa nje ya nchi yao.

Tukio hilo limepokelewa kwa hisia kubwa miongoni mwa Wairani na wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s.), likionesha kwamba ujumbe wa Imam Hussein (a.s.) unaendelea kuishi katika nyanja zote za maisha, ikiwemo michezo.