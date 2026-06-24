Mwanachama wa Timu ya Wajadiliani wa Iran: Hakutakuwa na Ukaguzi wa Vituo vya Nyuklia Vilivyoharibiwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Mwanachama wa kitengo cha habari cha timu ya wajadiliani wa Iran, Ajorlou, ametangaza kuwa hakuna ukaguzi wowote utakaoruhusiwa kufanyika katika vituo vya nyuklia vya Iran vilivyoharibiwa wakati wa vita.

Ajorlou amesema: “Hatuna aina yoyote ya ukaguzi wa vituo vilivyoharibiwa kutokana na vita. Ikiwa Kifungu cha 13 cha hati ya maelewano kitatekelezwa, ndipo tutafanya maamuzi kuhusu vikwazo na suala la nyuklia.”

Kuhusu suala la Mlango Bahari wa Hormuz, Ajorlou amesema upande wa Oman umeonyesha mtazamo chanya, lakini amesisitiza kuwa mtazamo huo unapaswa kubadilishwa kuwa rasimu iliyoandikwa ili kufikiwa makubaliano kuhusu namna ya kusimamia mlango huo muhimu wa bahari.

Kauli hiyo imekuja baada ya Donald Trump kurudia madai yake kwamba Iran imekubali kiwango cha juu zaidi cha ukaguzi wa vituo vyake vya nyuklia, madai ambayo yamekanushwa na maafisa wa Iran kupitia kauli za hivi karibuni za timu ya mazungumzo ya nchi hiyo.