Maqamu ya Tall al-Zaynabiyyah katika Karbala Tukufu Yafunguliwa Rasmi Baada ya Miaka ya Ujenzi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Maqam ya Tall al-Zaynabiyyah (Kilima Kidogo cha Al-Zaynabiyyah) katika Karbala imefunguliwa rasmi leo baada ya kukamilika kwa miaka kadhaa ya ujenzi na ukarabati.

Eneo hili takatifu lina nafasi ya pekee katika historia ya tukio la Karbala, kwani kwa mujibu wa simulizi za kihistoria, ni mahali ambapo Bibi Zaynab bint Ali alikuwa akisimama na kushuhudia matukio ya siku ya Ashura pamoja na kufuatilia hali ya Imam Hussein (a.s.) na wafuasi wake katika medani ya Karbala.

Ufunguzi wa maqam hii umevutia waumini, mahujaji na wapenzi wa Ahlul-Bayt (a.s.) kutoka maeneo mbalimbali, hasa katika siku hizi za maombolezo ya Muharram, ambapo mamilioni ya waumini huelekea Karbala kwa ajili ya kuhuisha kumbukumbu za shahada ya Husayn ibn Ali na mashahidi wa Karbala.

Wadau wa masuala ya kidini wameeleza kuwa kukamilika kwa mradi huu ni hatua muhimu katika kuhifadhi turathi za Kiislamu na kurahisisha ibada na ziara za waumini wanaofika katika maeneo matakatifu ya Karbala Tukufu.