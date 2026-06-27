Marekani yafichua rasimu ya makubaliano ya amani kati ya Israel na Lebanon kwa upatanishi wa Washington

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Marekani imefichua rasimu ya makubaliano ya awali ya amani kati ya Israel na Lebanon yanayolenga kumaliza rasmi mzozo wa muda mrefu kati ya pande hizo mbili kupitia upatanishi wa Washington.

Makubaliano hayo yanajumuisha mpango wa kuimarisha mamlaka ya Jeshi la Lebanon, kuondoa silaha za makundi yasiyo ya kiserikali, na kuwezesha Israel kujiondoa hatua kwa hatua kutoka maeneo ya Lebanon.

Aidha, yanasisitiza ushirikiano wa kijeshi na kiusalama chini ya uangalizi wa Marekani, pamoja na mpango mpana wa ujenzi mpya na kufufua uchumi wa Lebanon baada ya migogoro ya muda mrefu.

Andiko la mkataba Rasmi wa Makubaliano (kwa vipengele vyake 14 vilivyopangwa katika Makubaliano hayo):

1. Israel na Lebanon zinathibitisha haki ya kila nchi kuishi kwa amani na kutambua kila moja kama taifa huru la majirani. Zinajitolea kumaliza mzozo kikamilifu na kushughulikia chanzo chake cha msingi, na hivyo kumaliza hali ya vita rasmi kati yao. Mfumo huu unalenga kufanikisha maendeleo yasiyorudi nyuma kuelekea suluhisho la jumla la masuala yote yaliyobaki, kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kwa upatanishi na uungwaji mkono wa Marekani.

2. Serikali za Israel na Lebanon zinakubali mchakato wenye masharti maalum ambapo Jeshi la Lebanon litarejesha mamlaka kamili ya usalama ndani ya maeneo yote ya Lebanon, baada ya kuthibitishwa kwa kuondolewa kwa silaha za makundi yasiyo ya kiserikali na kuvunjwa kwa miundombinu yake ya kijeshi. Hii itawezesha jeshi la Israel kujiondoa hatua kwa hatua kutoka Lebanon.

3. Kwa mujibu wa kiambatisho cha usalama, Jeshi la Lebanon litachukua hatua kwa hatua majukumu ya usalama katika maeneo ya majaribio yatakayokuwa mfano wa utekelezaji wa mpango huu. Israel na Lebanon zimekubaliana awali maeneo mawili ya majaribio, na maeneo mengine yatakubaliwa baadaye. Baada ya kuthibitishwa kuwa makundi yasiyo ya kiserikali yamevunjwa, Jeshi la Lebanon litachukua udhibiti kamili na wananchi wataweza kurejea kwa usalama, huku Marekani ikithibitisha na kusaidia mchakato huo.

4. Serikali ya Lebanon inathibitisha kujitolea kwake kurejesha mamlaka kamili ya dola juu ya matumizi ya nguvu na kuhakikisha hakuna silaha nje ya udhibiti wa serikali. Pia inaahidi kuondoa kabisa silaha za makundi yote yasiyo ya kiserikali na inaiomba jumuiya ya kimataifa, hasa nchi za Kiarabu na Marekani, kusaidia kufanikisha lengo hilo.

5. Israel inasema operesheni zake nchini Lebanon zimesababishwa na vitisho kutoka kwa makundi yasiyo ya kiserikali hususan Hizbullah. Inasema kuwa endapo tishio hilo litaondolewa kupitia kuondoa silaha, hakutakuwa na haja ya uwepo wa kijeshi wa Israel Lebanon, na inasisitiza kuwa haina madai ya ardhi nchini Lebanon.

6. Lebanon inathibitisha kuwa vikosi vyake vya usalama ndiyo vyenye mamlaka pekee ya ulinzi wa nchi, na serikali ndiyo yenye mamlaka ya kutangaza vita au amani. Inakataa madai ya mataifa au makundi yasiyo ya kiserikali kutumia nguvu kwa niaba yake bila ruhusa rasmi ya serikali.

7. Pande zote mbili zinathibitisha kuwa hakuna kilichomo katika mfumo huu kinachozuia haki ya kujilinda kama ilivyo katika Mkataba wa Umoja wa Mataifa. Pia zinakubaliana kuanzisha kikosi cha uratibu wa kijeshi kwa usaidizi wa Marekani kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano.

8. Pande zote zinashirikiana katika lengo la kuona Lebanon salama, iliyojengwa upya na yenye mamlaka kamili ya serikali, bila uwepo wa silaha za makundi yasiyo ya kiserikali. Pia zinatambua umuhimu wa usalama kusini mwa Lebanon na kurejea kwa raia katika maeneo yao, pamoja na usalama wa kaskazini mwa Israel.

9. Serikali ya Lebanon inajitolea kutekeleza mpango mkali wa hatua kwa hatua ili Jeshi la Lebanon lichukue udhibiti kamili wa kijeshi na kiusalama nchini, na kuhakikisha makundi yote yasiyo ya kiserikali yanaondolewa silaha. Marekani itatoa msaada, lakini kwa masharti ya utekelezaji unaopimika na uwazi kamili.

10. Marekani itashirikiana na washirika wa kimataifa kusaidia ujenzi mpya wa Lebanon, uimarishaji wa miundombinu, ufufuaji wa uchumi na uwekezaji, ili kuisaidia nchi hiyo kupona kutokana na migogoro ya muda mrefu.

11. Lebanon na Marekani watazuia mtiririko wa fedha kwa makundi au watu wanaohusishwa na vikundi vya kijeshi visivyo vya kiserikali, na kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Serikali ya Lebanon itazuia kabisa fedha za ujenzi kufika kwa makundi hayo.

12. Mara baada ya kusainiwa kwa mfumo huu, pande zote zitaunda vikundi vya kazi kuandaa makubaliano kamili ya amani. Pia wataanzisha njia za mawasiliano ya moja kwa moja chini ya usimamizi wa Marekani ili kuhakikisha utekelezaji wa mchakato wa amani ya kudumu.

13. Pande zote zinakubali kuchukua hatua za kujenga imani, ikiwa ni pamoja na kusitisha uhasama wa kisiasa na kisheria katika majukwaa ya kimataifa, pamoja na kushirikiana katika kutafuta na kurudisha miili ya waliopotea na kuachiliwa kwa mateka.

14. Pande zote zinatambua na kushukuru jukumu la Marekani katika kuwezesha mchakato huu, zikieleza shukrani kwa uongozi na maono ya Donald Trump katika juhudi za kuleta amani ya kudumu kati ya Israel na Lebanon.