Mamilioni ya Waombolezaji Washiriki Maandamano ya Ashura katika Zaidi ya Miji 60 nchini Nigeria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Sambamba na maadhimisho ya siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, mamilioni ya waumini wa Kishia na wapenzi wa Ahlul-Bayt (as) walikusanyika katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, na zaidi ya miji 60 nchini humo kwa ajili ya kushiriki maandamano na majlisi za kuomboleza Ashura ya Imam Hussein (as).

Washiriki wa maadhimisho hayo walifanya matembezi ya maombolezo, waliinua bendera za Imam Hussein (as) na kukumbuka kwa heshima shahada ya mjukuu wa Mtume Muhammad (saww), Imam Hussein (as), pamoja na mashahidi wa Karbala.

Viongozi wa kidini na washiriki wa maandamano hayo walisisitiza umuhimu wa kuendeleza ujumbe wa Ashura, unaobeba mafunzo ya kusimama dhidi ya dhulma, kutetea haki na kudumisha utamaduni wa mapambano dhidi ya uonevu katika jamii.

Maadhimisho ya Ashura nchini Nigeria yameendelea kuwa miongoni mwa mikusanyiko mikubwa ya kidini barani Afrika, yakionyesha mapenzi makubwa ya Waislamu wa nchi hiyo kwa Ahlul-Bayt (as) na kujitolea kwao kuhifadhi ujumbe wa milele wa Karbala.