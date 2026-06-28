Picha ya Shahidi Seyyed Kamal Kharazi Yaongezwa katika Ubao wa Kumbukumbu wa Mashahidi wa Shirika la Habari la IRNA

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Kwa kuhudhuriwa na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), picha ya Shahidi Seyyed Kamal Kharazi imeongezwa katika ubao wa kumbukumbu wa mashahidi wa shirika hilo la habari, hatua inayodhihirisha heshima kwa wanahabari na wafanyakazi waliotoa maisha yao katika kutekeleza wajibu wao wa kitaifa.

Ubao huo wa kumbukumbu, ambao kwa miaka mingi umehifadhi majina na picha za wanahabari na wafanyakazi mashahidi wa IRNA, sasa umeongeza sura nyingine ya kujitolea na uaminifu kwa taifa la Iran. Ubao huo si mkusanyiko wa picha pekee, bali ni simulizi la historia ya watu waliojitolea kwa moyo wao wote katika kuuhudumia umma na taifa lao.

Uliowekwa katika lango la kuingilia jengo la Shirika la Habari la IRNA, ubao huo huvutia macho ya wafanyakazi, wanahabari na wageni wengi wanaotembelea taasisi hiyo. Kila picha na jina lililopo humo ni ukumbusho kwamba historia ya IRNA haikuandikwa kwa habari na picha pekee, bali pia kwa damu, kujitolea na roho ya uzalendo ya wale waliotangulia mbele ya haki wakiwa kazini.

Maafisa wa IRNA walisisitiza kuwa kuhifadhi kumbukumbu za mashahidi hao ni sehemu ya kuenzi maadili ya kujitolea, uaminifu na huduma kwa taifa, na ni urithi muhimu kwa vizazi vijavyo vya wanahabari wa Iran.