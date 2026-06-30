Walinzi wa Mapinduzi wa Iran Wateketeza Kundi la Waasi na Wanaotaka Kujitenga Kaskazini Magharibi mwa Nchi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), limetangaza kufanikiwa kuangamiza kikundi kinachohusishwa na makundi ya waasi na wanaotaka kujitenga kilichojaribu kuingia katika mipaka ya kaskazini magharibi mwa Iran kwa lengo la kutekeleza vitendo vya hujuma na ugaidi.



Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Makao Makuu ya Hamzeh Seyyed al-Shohada Headquarters, vikosi vya ujasusi vya jeshi hilo vilifanikiwa kufuatilia harakati za kundi hilo na kuliwekea mtego kabla ya kutekeleza malengo yake.



Taarifa hiyo imeeleza kuwa mapambano hayo yalitokea katika maeneo ya milimani kati ya miji ya Mahabad na Piranshahr, yakisaidiwa na mashambulizi ya mizinga ya jeshi. Operesheni hiyo ilisababisha kuangamizwa kabisa kwa kundi hilo lililokuwa na watu sita.



Aidha, wapiganaji wa Iran walifanikiwa kupata miili ya watu wanne waliouawa pamoja na kukamata silaha na vifaa mbalimbali vilivyokuwa vinatumiwa na kundi hilo.



Makao Makuu ya Hamzeh Seyyed al-Shohada yameonya tena makundi ya waasi na ya kigaidi kwamba jaribio lolote la kuvuruga usalama wa mipaka ya kaskazini magharibi mwa Iran litakabiliwa na jibu kali na la kuzuia, na kwamba vikosi vya ulinzi vya Iran vitaendelea kuwa macho katika kulinda usalama na utulivu wa taifa.