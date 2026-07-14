Oman: Vitisho hatari zaidi havitoki Tehran bali kutoka Tel Aviv

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Badr al-Busaidi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman, alisisitiza: "Kwa sasa kuna mazungumzo magumu yanaendelea kwa ajili ya kuunda utaratibu wa muda mrefu kwa lengo la kuhakikisha uhuru wa usafiri wa meli kwenye mlangobahari wa Hormuz."

Aliongeza: "Tuna wajibu wa kushirikiana na Iran na jumuiya ya kimataifa kufikia utaratibu utakaohakikisha uhuru wa usafiri wa meli."

Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman alisema: "Vitisho hatari zaidi kwa usalama wa Ghuba ya Uajemi havitoki ndani yake, bali vinatokana na maamuzi na hatua kutoka nje ya eneo hili, hasa kutoka upande wa Tel Aviv."

Alifafanua: "Uhusiano na Marekani unapaswa kurekebishwa ili kufanana zaidi na ukweli wa kimkakati uliodhihirika wakati wa vita. Vita vya sasa vilikuwa maafa, havikupata idhini yoyote kutoka kwa Umoja wa Mataifa, na havikuweza kufikia lengo lolote kati ya malengo yake."