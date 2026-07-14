Maandamano ya mamilioni nchini Yemen kulaani shambulizi la wavamizi wa Saudia

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, mtandao wa habari wa Al-Masirah uliripoti kwamba tangu saa chache zilizopita maandamano makubwa yamefanyika katika mkoa wa Saada kulaani uvamizi wa muungano wa Saudia dhidi ya ardhi ya nchi hii.

Jana usiku na jana pia maeneo mbalimbali ya Yemen yalishuhudia maandamano makubwa ya wananchi kulaani shambulizi la utawala wa Al Saud kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi wa Sanaa. Makabila na wananchi wa Yemen katika mikoa ya Hajjah, Al-Mahwit, Raima, Ad-Dali, Ibb, Taiz na Amran, kwa kufanya makutano makubwa na maandamano makubwa, walionyesha pingamizi zao kali dhidi ya uvamizi unaoendelea wa Saudi Arabia na shambulizi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa. Makutano haya yalifanyika kwa kutangaza hali ya kujiandaa kwa vita ili kukomesha uvamizi, kuondoa kizuizi, na kuunga mkono kikamilifu maamuzi ya uongozi na vikosi vya silaha.