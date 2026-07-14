Msaada wa Harakati ya Nujaba ya Iraq kwa Wanyemeni katika kukabiliana na uvamizi wa Saudia

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Masirah, Sheikh Abdulqadir al-Karbalai, naibu wa kijeshi wa harakati ya "Nujaba" ya Iraq, katika taarifa yake alisema kwamba misimamo ya kishujaa ya Wanyemeni katika kukabiliana na uvamizi wa Saudia ni fahari kwa upinzani wa Iraq na wote wanaopenda uhuru duniani.

Sheikh al-Karbalai katika taarifa hii alisisitiza: «Misimamo ya kishujaa ambayo Ansarullah ya Yemen inaonyesha katika kukabiliana na uvamizi wa Wahabi unaoongozwa na utawala tegemezi wa Saudia, ni fahari na heshima kwa kila mtu anayependa uhuru duniani kote.»

Aliongeza: «Tunashikana nao mikono kwa uchangamfu na tunawaunga mkono katika vita wanavyoiona kuwa ya haki; kwa kuwa haki ya wanyanyaswa haichukuliwi kutoka kwa hawa mamluki isipokuwa kwa nguvu ya mikono na kulazimisha milinganyo ya kuzuia.»

Naibu wa kijeshi wa Nujaba alisisitiza kwamba upinzani wa Iraq «kwa idhini ya Mungu, utabaki kuwa safu moja na mwili mmoja uliojumuika kukabiliana na maadui wa Mungu na ubinadamu mpaka Mungu atakapokamilisha amri yake aliyoikadiri.»

Mwishoni alisisitiza: «Ushindi hautoki isipokuwa kwa Mungu, na mwisho mwema ni wa wacha Mungu.»