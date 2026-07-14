Kupungua kwa uungwaji mkono wa utawala wa Kizayuni miongoni mwa vijana Wayahudi wa Amerika

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu gazeti la The Hill, uchunguzi mpya wa maoni ambao matokeo yake yalichapishwa Jumatatu unaonyesha kupungua kwa dhahiri kwa umuhimu wa kuunga mkono utawala wa Kizayuni kwa vijana Wayahudi wa Amerika - vijana ambao wanazidi kutumia zana na njia nyingine za kuunganishwa na utambulisho wao wa kitamaduni na kidini.

Uchunguzi huu, uliofanywa na Associated Press kwa ushirikiano na Kituo cha Utafiti wa Sera za Umma cha NORC, unasisitiza kwamba ni 42% tu ya Wayahudi wa Marekani chini ya umri wa miaka 45 wanaoona kuunga mkono utawala wa Kizayuni kuwa kanuni muhimu kwa utambulisho wao wa kidini.

Pia, 37% ya Wayahudi chini ya umri wa miaka 45 wanaamini kwamba uvamizi wa utawala wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza kwa dhahiri ni mauaji ya kimbari.

Timu ya wataalamu iliyoteuliwa na Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa ilifikia mkutano mwezi uliopita kwamba Israel kweli imefanya mauaji ya kimbari katika Ukanda wa Gaza.